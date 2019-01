Grace Jones, méga-yachts et rock ‘n’ roll, telles sont les inspirations de certaines des suites du nouveau paquebot de croisières de Richard Branson qui prendra la mer en 2020. Il sera réservé aux plus de 18 ans.

Virgin Voyages a dévoilé de nouveaux détails concernant son prochain bateau de croisières qui viendra s’ajouter à l’offre de la marque qui comprend déjà des avions, des trains, des hôtels et des engins spatiaux commerciaux.

Le designer britannique Tom Dixon a été chargé de réinventer la traditionnelle suite à bord en conférant une esthétique de «Luxe rebelle» à la déco intérieure. Pour cela, il a recouru à une palette de bleus marine et d’éléments irisés pour rappeler les couleurs de la mer et du ciel.

Pour les suites RockStar du paquebot, Tom Dixon s’est inspiré d’éléments stylistiques de yachts de luxe, comme les détails en cuir, les salles de bain en marbre et les sols en granito, et leur a ajouté des meubles sur mesure de sa facture.

Les mélomanes apprécieront la platine vinyle proposée dans chaque suite.

Parmi les services proposés, on notera que des équipes dédiées peuvent s’occuper de déballer vos vêtements et de refaire vos valises et offrent aussi un «service de séchage express de maillot de bain.»

Les divas les plus connues de la planète auront le choix entre deux «Massive Suites» de 200m2 équipées de guitares, d’amplis, d’immenses canapés, d’un jacuzzi, de deux dressings, d’une terrasse, d’une douche extérieure et de hamacs.

Ce bateau, baptisé Scarlet Lady, prendra la mer depuis Miami direction les Caraïbes, en 2020.