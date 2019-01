MONTRÉAL — Matthew Peca remplacera Kenny Agostino au sein du quatrième trio du Canadien de Montréal en vue du match de mercredi contre les Coyotes de l’Arizona au Centre Bell.

L’entraîneur-chef Claude Julien l’a confirmé lors de son point de presse après la séance d’entraînement de l’équipe en matinée à Brossard.

Après avoir connu de bons moments en décembre, Agostino a été limité à un seul but et aucune mention d’aide à ses 17 derniers matchs. Son dernier but remonte au 29 décembre dans un revers de 6-5 contre le Lightning de Tampa Bay.

En 35 rencontres, Agostino totalise deux buts et neuf aides.

Quant à Peca, il en sera à son troisième match seulement en janvier. En 28 rencontres, il a inscrit trois buts et sept aides.

La formation montréalaise sera de nouveau privée de l’attaquant Paul Byron, qui complétera sa suspension de trois matchs.

Carey Price aura le mandat d’affronter les Coyotes et son ancien coéquipier Alex Galchenyuk, qui effectuera sa première visite au Centre Bell depuis l’échange de juin dernier.

Il s’agira du dernier match du Canadien jusqu’au samedi 2 février, alors qu’il accueillera les Devils du New Jersey.

Du côté des Coyotes, Calvin Pickard en sera à un premier départ devant le filet de sa nouvelle équipe.

Les Coyotes avaient obtenu les services de Pickard des Flyers de Philadelphie le 29 novembre dernier, via le ballottage. Âgé de 26 ans, Pickard a été rappelé des Roadrunners de Tucson le 13 janvier.

Le défenseur étoile Oliver Ekman-Larsson sera absent, lui qui s’est blessé à un genou lors de la victoire de 3-2 des Coyotes contre les Sénateurs d’Ottawa, mardi.