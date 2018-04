Comme à chaque année, Retraite Québec a publié la liste des prénoms les plus populaires au Québec dans la dernière année. Si William et Emma sont toujours les plus populaires, certains parents ont décidé d’oser l’originalité.

Voici donc des prénoms très originaux qui ont été donnés aux bébés québécois l’année dernière.

Notre démarche: nous avons épluché la liste des prénoms qui n’ont été donnés qu’une seule fois en 2017.

Les noms féminins sont en MAUVE et les noms masculins en VERT.

***

Les noms inspirés par la faune et la flore

Amie-Loup

Alice Coco

River

Uteimenaniss-April

Sabrina-Snow

Ruby-Jade

Marry-Lune // Marie-Fleur // Marie-Ciel // Marie-Blanche // Marie des anges

Ariel-Star

Serena Fleur

Sequoia Perle

Sarah-Loup

Perle rose

Myrtille

Lion

Triton

Phenix

Ravin

Les noms précieux

Princesse Amalia

Queen // Queen Providence

Royalty

Richesse

Precieuse-Ivonne

Heavenly

Splandyd

Merveille

Loveley Jewel

Saphir

Jade

Les noms saisonniers

Zahriyaah-Summer

Shai-Summer

Summer-Chloé

Storm

Soleil

Wednesday

Hiver

Sunlight

May-Sun

Les ortographes originales

Vyctoria

Sofya-Roze // Sofiyah

Symone

Sthephanie

Ilyzabeth

Clhoey

Hannabelle

Flaurance

Louceann

Khrisabeth

Zakharie // Zakariya // Zakkary

Willhiam // Wyliam // Will-Lyam

Djaykob

Jaysun

Dmitriy

Elioth

Feliks

Khriz

Leonart

Loyck

Yzak // Yzaak // Yzaack

Khevin

Eryk

Alekcy // Aleksey

Les noms de marque

Tesla

Sephora-Océane

Tahari

Dior

Levis

Simons

Aldo

Navy

Rockland

Raid

Albi

Les noms issus du cinéma ou de la télévision

Hermione

Harley-Quinn

Khalessi // Khaleesi

Djazz

Legolas

Nemo

Forrest

Archie

Archer

Flavien

Achilles

Les noms en hommage à des célébrités

Usher

Snowden

Plume

Santana

Nadal

Corneille

Bowie

Dali

Jagger

Nelly

Jay-C

Les noms composés revisités

Rosa-Rose

Rose-a-lyne

Suzie-Jérôme

Anajade

Britney Irish

Oceange

Kevin-Kale

Mike Mozart

Jed-Eric

Zac-Harry

Milo-Everest

Les noms très québécois

Caline

Elisabeth Québec

Sain-Andrew

Les autres…

Prunelle

Qatar

Keysie Pitshounette

Coeurina

Kash

MC Zachary

Khush

Viateur

Sherif

Link

Thabite