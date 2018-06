Singapour, la Norvège et l’Islande figurent au sommet des territoires où les résidents se sentent le plus en sécurité, à en croire un sondage mené par Gallup.

Pour mener cette enquête, Gallup a interrogé 1000 adultes dans 142 pays du monde. Ils devaient répondre par oui ou par non à quatre questions. Les réponses ont été compilées pour offrir un score pour chaque pays sur une échelle de 100 points.

Singapour conserve la première place dans ce palmarès cette année avec un score de 97 sur cent, suivi de la Norvège, de l’Islande et de la Finlande avec un score de 93 sur cent chacun. Les Etats Unis et la France viennent loin derrière avec un score de 84 sur cent chacun.

Les participants devaient dire s’ils avaient confiance en leur police, s’ils se sentaient en sécurité lorsqu’ils marchaient seuls la nuit dans les rues, s’ils avaient subi un vol au cours de l’année et s’ils s’étaient fait agresser au cours des 12 derniers mois.

Il ressort, qu’à l’inverse de Singapour, seulement 17% des Vénézuéliens se sentent en sécurité la nuit dans la rue, faisant de leur pays le plus mal classé au monde pour la seconde année consécutive, derrière l’Afghanistan et le Sud Soudan.

Cette enquête montre que la majorité des sondés se sent en sécurité. Plus de deux tiers des personnes interrogées ayant confiance en la police, on retrouve la même proportion concernant la question sur la sécurité de nuit.

On notera qu’une personne sur huit a rapporté un vol au sein de son foyer et qu’un sondé sur cinq a été agressé au cours des 12 derniers mois.

Voici les 10 pays et territoires les plus sûrs selon l’indice Gallup 2018:

Singapour

Norvège

Islande

Finlande

Ouzbékistan

Hong Kong

Suisse

Canada

Indonésie

Danemark