La ville de Manchester, au nord de l’Angleterre, prend la tête d’un classement des métropoles les plus «déraisonnables» de la planète qui prend en compte le nombre d’établissements de nuit, mais aussi la consommation d’alcool et de drogue.

Cette liste, compilée par le site Movehub.com, peut servir soit de guide de voyage pour les fêtards invétérés ou d’avertissement pour les personnes qui cherchent à éviter ce type de destinations.

Pour compiler ce classement, les auteurs ont épluché des données émanant de Yelp et TripAdvisor, et ont utilisé les statistiques démographiques pour évaluer un ratio de bars de nuit et de clubs pour 100 000 habitants dans chaque ville. La même méthodologie a été utilisée pour déterminer la consommation d’alcool, de cannabis et de cocaïne. Les dernières statistiques se fondaient sur des données émanant de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi que de l’OMS.

Chaque ville obtenait un score de 0 à 3, le 3 étant attribué aux villes les plus délurées.

On note que les villes américaines dominent le haut du classement, dans lequel figurent aussi une deuxième ville britannique (Leeds) et deux françaises, Paris et Lyon.

Les chiffres ont propulsé la ville de Manchester en haut du classement, car elle affiche la plus forte concentration de lieux de soirée par habitant, avec 818 clubs et bars nocturnes pour 100 000 habitants. Les habitants de Manchester consomment par ailleurs une quantité colossale de cannabis, 2,3 tonnes pour 100 000 habitants par an, et boivent près de 12 litres d’alcool par personne par an. Concernant les drogues dures, les statistiques montrent une consommation de 2,25% de la population de Manchester.

Voici les 10 villes les plus délurées selon Movehub.com:

Manchester, Royaume-Uni

Washington DC, États-Unis

Miami, États-Unis

Seattle, États-Unis

San Francisco, États-Unis

Leeds, Royaume-Uni

Denver, États-Unis

Boston, États-Unis

Paris, France

Ex aequo: Lyon, France et Chicago, États-Unis