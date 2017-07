Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Montréal veut imposer une limite de vitesse à 30km/h dans toutes ses rues résidentielles

Le maire de Montréal, Denis Coderre, veut limiter d’ici 2018 la vitesse à 30 km/h dans toutes les rues locales et résidentielles de la métropole ainsi que dans de nombreuses artères centrales.

2) Peut-on filmer un policier pendant une intervention?

Peut-on filmer un policier? Ce dernier peut-il refuser? Un litige survenu la semaine dernière entre un cycliste fautif et un policier qui refusait d’être filmé remet la question à l’ordre du jour.

3) Omar Khadr recevra des excuses et des millions

Si les organismes de défense des droits de la personne ont applaudi la décision du gouvernement canadien, qui présentera ses excuses à Omar Khadr en plus de lui remettre 10,5 millions $ pour les traitements qu’il a subis à la prison militaire américaine de Guantanamo, d’autres se sont indignés à l’idée que le Canada indemnise un «terroriste» et un «meurtrier».

4) Les tensions avivées entre Washington et Pyongyang

Le secrétaire d’État des États-Unis, Rex Tillerson, a affirmé hier que le plus récent essai de la Corée du Nord a été réalisé avec un missile balistique intercontinental, ce qu’il a qualifié de «nouvelle escalade de la menace».

5) Mise à l’essai de l’iPad Pro de 10,5 pouces : un pas vers l’ordinateur

Avec le nouvel iPad Pro de 10,5 po, Apple poursuit la transformation de ses tablettes en de véritables ordinateurs portatifs.