Demi-marathon de Lachine: un peu de folie et des souliers de course

Le Club de course à pied Lachine-Dorval espère dépasser le nombre record de 3500 coureurs établi l’an dernier alors qu’il s’apprête à lancer la quatrième édition du Demi-Marathon Bonneville de Lachine, ce dimanche 21 août.

Cinq parcours sont proposées, depuis l’unique kilomètre, jusqu’à la distance de 21 km. En plus d’amasser des fonds pour la Société Alzheimer de Montréal, les participants prendront part à un événement qui dépasse l’exploit sportif, l’humour et la fête étant au cœur de l’événement.

Les résidents de Lachine et Dorval sont invités à prendre part au concours des Meilleurs spectateurs. Des prix d’une valeur de 300$ seront remis aux stations qui sauront être haut en couleur et surtout les plus bruyants. Apportez vos affiches de motivation humoristiques, costumes, énergie, ou faite simplement le plus de bruit possible.

Au cours des trois premières éditions, plus de 85 000$ ont été remis à la Société Alzheimer de Montréal. Des bénévoles sont toujours recherchés pour encadrer l’événement.

Infos: demimarathonlachine.com. Les citoyens désirant participer au concours doivent s’inscrire à info@coursesultimes.com

Fermeture de rues

Lors du Demi-marathon de Lachine, plusieurs rues seront fermées le dimanche 21 août, de 5h à 13h. Le stationnement y sera aussi interdit.

• Chemin du Canal – de Saint-Patrick/chemin du Musée au parc René-Lévesque

• Chemin du Musée – de Saint-Patrick/chemin du Canal à la 6e Avenue

• Boulevard Saint-Joseph – de la 6e à la 56e Avenue

• Boulevard LaSalle/chemin du Musée – de Saint-Patrick à la rue Lyette

• Les stationnements municipaux de la 6e à la 56e Avenue, sur le chemin du Canal ainsi qu’au parc René-Lévesque