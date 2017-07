Agenda communautaire du 26 juillet 2017

L’agenda est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif de Saint-Laurent. Pour y figurer, veuillez nous faire parvenir un texte d’un maximum de 75 mots, au moins une semaine avant la parution à nouvellessaint-laurent@tc.tc.

Accompagnement pour les aînés

Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et vivez à domicile ou en résidence? Vous avez de la difficulté à accomplir des activités de la vie quotidienne ou de loisirs qui vous tiennent à cœur? Participez au projet APIC et vous pourriez bénéficier gratuitement d’un accompagnement hebdomadaire réalisé par un bénévole du Centre ABC. Ne ratez pas cette occasion unique de reprendre ou d’explorer des activités existantes dans votre communauté. Inscriptions: 514 744-5511, poste 221.

Activités au parc Painter

Jusqu’au 4 août, de 10h à 12h30, rendez-vous devant le chalet du parc Painter (260, rue Marcotte) pour «On s’amuse en famille». Activités à l’extérieur pour les enfants de 0 à 12 ans et leurs parents. En cas de pluie, les activités sont maintenues dans le chalet, sauf les lundis. Info au Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent: 514 333-8989, poste 521.

Suivi de grossesse

Vous êtes enceinte? Vous traversez une période difficile? Vous êtes à la recherche d’un médecin pour votre grossesse? Contactez Carole du Centre de pédiatrie sociale de Saint Laurent au 514 333-8989, poste 528 ou à c.robineau@aucoeurdelenfance.ca.

Bazar du Centre de pédiatrie sociale

Le mercredi 16 août, de 8h30 à 11h30, venez habiller les enfants pour l’été. Au Bazar vous trouverez de nombreux vêtements pour enfants de 0 à 5 ans, de l’équipement pour bébé et plusieurs jeux. 1$ les 5 vêtements, 50 ¢ le jeu! Au 2e étage de la Maison de l’Enfance au 1159, avenue Sainte-Croix, en arrière du stationnement du CLSC de Saint-Laurent. Infos: 514 333-8989, poste 521.

Inscriptions au CARI St-Laurent

Les inscriptions, pour les sessions de septembre, sont ouvertes pour les cours généraux d’anglais, les ateliers de conversation anglaise, les cours d’informatique et les ateliers de préparation à l’examen de citoyenneté. Les inscriptions se déroulent tous les jours, de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30, au 774, boulevard Décarie, bureau 300. Le nombre de places est limité et les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. Info: sking@cari.qc.ca.

Préparation à l’emploi

Le SORIF invite les femmes cheffes de famille monoparentale qui désirent faire un retour au travail ou aux études à s’inscrire maintenant au programme préparatoire à l’emploi qui débutera le 5 septembre. D’une durée de 15 semaines à temps plein, il offre une multitude d’ateliers pour vous aider à réintégrer le marché du travail ou à faire un retour aux études. Il peut vous faire bénéficier d’allocations d’aide à l’emploi, de frais de garde et de transport octroyées par Emploi-Québec. Inscription: 514 271-3866.

Cercle de Fermières St-Laurent

L’assemblée régulière du Cercle de Fermières Saint-Laurent aura lieu le lundi 11 septembre à 19h au Centre des Loisirs (1375 Rue Grenet).

Deuil

Vous avez de la difficulté à surmonter le deuil? Rejoignez le groupe de soutien destiné aux aînés de Saint-Laurent du 15 septembre au 17 novembre. Des rencontres thématiques en compagnie de bénévoles et des ateliers animés par un professionnel se tiendront tous les vendredis de 14h à 16h au Centre ABC, situé au 910, avenue Sainte-Croix. Inscriptions: 514 744-5511, poste 221.

Correspondance scolaire

Vous êtes un aîné résidant à Saint-Laurent et avez une passion pour l’écriture? Vous souhaitez partager vos connaissances et vos expériences de vie avec des jeunes nouvellement arrivés dans la communauté? Participez dès le mois de septembre au projet correspondance scolaire du Centre ABC. Vous serez jumelé à un élève des classes d’accueil de l’École secondaire Saint-Laurent et pourrez échanger des lettres portant sur des thématiques diverses. Inscriptions: 514 744-5511, poste 221.