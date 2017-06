BivouaK’alooza – Ras L’Bock (Saint-Jean-Port-Joli)

Pour une deuxième année, la brasserie Ras L’Bock a décidé de produire une bière pour aider à faire connaître un nouveau festival de musique de son coin, le BivouaK’alooza. Alors que nous avions eu droit à une pale ale de blé l’an dernier, c’est une session IPA qui est la bière officielle du festival qui aura lieu en août.

La BivouaK’alooza dégage un fort nez d’agrumes (citron et orange) dû aux houblons Mosaic et Simcoe, dont les arômes fruités dominent également au goût. Cette bière est donc peu amère et très légère en grains, ce qui en fait une bonne bière estivale.

À consommer dehors de préférence et, qui sait, peut-être à Saint-Jean-Port-Joli le 26 août, en écoutant Reel Big Fish ou Mononc’ Serge.

«L’an dernier, il a fait vraiment très beau et chaud et on s’est dit qu’une session IPA, ça se boit très bien au gros soleil. C’est une bière houblonnée, mais on est allé plus dans l’aromatique que dans l’amertume pour rejoindre le plus de gens possible.» – Julien Chouinard, copropriétaire de Ras L’Bock

Couleur : Blonde

Amertume : Légère (37 IBU)

Houblons : Mosaic et Simcoe

Taux d’alcool : 4,5 %

Prix : 6,95$/500 ml (taxes et consigne incluses)