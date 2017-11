Matera Brasseurs Tonneliers a fait part il y a quelque temps de son projet de brasserie, où le vieillissement en fût occuperait une place importante. C’est toutefois deux bières de la grande famille des IPA qui sont les premiers produits vendus en magasin par Matera. La Réal double IPA répond à une tendance actuelle, avec un fort nez fruité et floral de huit houblons différents, duquel émane un léger fumet éthylique. Au goût, la Réal est bien balancée. Elle présente un corps de céréales assez charnu tout en gardant l’accent sur des saveurs fruitées. Si elle possède également une bonne amertume, celle-ci n’est pas tranchante et ne colle pas au palais. L’aspect floral du houblon reprend le dessus entre chaque gorgée, ce qui rend cette bière facile à boire, malgré ses 7,75% d’alcool.

«Le profil de saveurs des IPA est assez large. On souhaite aller vers un style de la côte est, où l’accent est mis sur le côté aromatique et où les houblons sont les stars de la bière. Pour ajouter de la texture et lui donner son côté voilé, on ajoute du blé et de l’avoine.» –Hugues Leroux-Kelly, copropriétaire