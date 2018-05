Buckland – Microbrasserie de Bellechasse (Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland)

Forte d’un nouveau pacte avec Distribières, la Microbrasserie de Bellechasse peut désormais envoyer ses bières à Montréal. Cette petite coopérative des Appalaches brasse huit bières «régulières» en bouteille, dont quatre de tradition belge. Avec ses huit malts différents, la Buckland est centrée sur le grain, dans la lignée des Dubbel belges. On y note donc un goût légèrement caramélisé, tandis que le corps demeure très léger et sec. Les levures prennent aussi une bonne place, laissant des notes épicées et fruitées en fin de bouche.

«Chez les Belges, ce que j’aime, c’est le côté équilibré de la bière. Il faut que ce soit riche et que les saveurs soient bien mélangées. Ce sont des bières évolutives qui accompagnent bien un repas. Toutes les bières de la microbrasserie sont axées sur le grain. La moitié du malt vient du Québec, et on essaie de faire en sorte que le grain de la Malterie Caux-Laflamme, avec qui on travaille, s’exprime bien.» –Gabriel Paquet, brasseur

Couleur : Brune

Amertume : Légère

Taux d’alcool : 6,5 %

Prix : 8,25 $ / 500ml (taxes et consigne incluses)