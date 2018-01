Si vous avez pris la bonne résolution de prendre davantage de vacances, de temps de repos ou de plus dormir en 2018, sachez qu’il existe une activité encore plus bénéfique pour augmenter le bien-être général et gérer le stress à long terme: la méditation de pleine conscience. Dix minutes par jour peuvent suffire à réduire le stress.

Selon une étude américaine publiée en 2016 dans la revue Nature qui a comparé «l’effet vacances» à la pratique de la méditation, la deuxième option favoriserait notre métabolisme en protégeant nos cellules à long terme alors que les vacances provoqueraient un bien-être psychologique à plus court terme.

Développée dans les années 70 aux États-Unis par Jon Kabat-Zinn, un médecin américain, la méditation de pleine conscience est reconnue scientifiquement pour ses bienfaits sur le système immunitaire, la diminution de stress, de la pression artérielle, la douleur et la dépression et continue de faire l’objet de travaux scientifiques dans différents champs d’applications comme le cancer.

Méditer 10 minutes par jour

Si dans un premier temps, il est plus facile de se faire guider par des formateurs ou des applis (Zenfie, Petit bambou) et vidéos, on peut mettre quelques exercices en pratique dans des cadres informels comme la maison, les transports ou même au volant de sa voiture ou en cuisinant.

Pour intégrer la pratique dans son quotidien sans pression et espérer des résultats, il faut déjà s’accorder 10 minutes par jour en se coupant de tout autre occupation ou sollicitation. C’est comme le sport, mieux vaut pratiquer un peu tous les jours qu’une bonne heure le week-end.

Pour lâcher le mental, le mieux est de ne se fixer aucun objectif, mais de veiller à toujours ramener son attention sur le moment présent si le cerveau commence à vagabonder, et ce, autant de fois que nécessaire selon son état de vigilance ou émotionnel. Le flux des pensées est normal et inévitable, mais l’idée est de laisser filer les idées en les notant sans les retenir.

On peut débuter par fixer son attention sur sa respiration. Plus exactement sur le trajet du souffle en prenant une inspiration profonde et une expiration assez longue et bien observer le petit temps suspendu avant la prochaine inspiration. Ensuite, l’entraînement consiste à prendre conscience des parties du corps qui sont en contact avec le sol ou la chaise si l’on est assis.

Autre technique qui aide: placer son esprit dans l’instant présent, se plonger dans l’observation d’un objet neutre ou qui vous fascine, comme la flamme d’une bougie par exemple ou un objet d’art.

À la clé, si l’on persiste sans se décourager, les efforts sont récompensés par une meilleure gestion du stress, un meilleur moral, un sommeil amélioré, une meilleure concentration et écoute de soi et des autres. Que rêver de mieux pour une année 2018 en pleine forme?