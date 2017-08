Quand on pense à la saison des mariages, on pense évidemment à l’été: les mois de juillet et août, les mois chauds et ensoleillés. Et si la «nouvelle» saison des mariages n’était plus en été?

En effet, selon une étude menée par le site TheKnot, populaire auprès des futures mariées, les fins de semaine d’été n’ont plus autant la cote qu’avant.

Parmi les dates les plus populaires pour se marier en 2017, ce sont les premières semaines d’automne et les dernières semaines du printemps qui ont été les plus populaires. La raison? Probablement à cause des températures qui sont un peu plus fraîches et donc plus agréables lorsqu’on porte une robe longue et un costume!

Voici le top 10 des dates de mariage les plus populaires cette année, compilées par TheKnot.

7 octobre

14 octobre

16 septembre

23 septembre

20 mai

9 septembre

21 octobre

17 juin

30 septembre

10 juin