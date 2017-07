L’Équipe Denis Coderre complète à Lachine

À quatre mois des élections municipales du 5 novembre, une troisième équipe affiche complet à Lachine. La candidate de l’Équipe Denis Coderre à la mairie, Catherine Ménard, fera campagne aux côtés d’Anne-Marie Lelièvre, Medhi Lama, Kymberly Simoniyk et Jean-François Cloutier.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, en a fait l’annonce ce soir, à la Vieille brasserie, à Lachine. Les idées mises de l’avant par l’équipe électorale seront notamment dévoilées au cours des prochaines semaines sur la page Facebook Équipe Denis Coderre Lachine.

Anne-Marie Lelièvre – District du Canal

Issue du monde des communications, elle préside l’Aile jeunesse de la Chambre de commerce du Sud-Ouest de Montréal. Elle a effectué de la gestion événementielle, notamment pour la Société canadienne du cancer, avec le Relais pour la vie de Lachine. Elle siège sur le conseil d’administration de la Fondation du CLSC du Vieux Lachine, maintenant connu sous le nom de la Fondation des CLSC de Dorval-Lachine et de LaSalle.

Medhi Lama – District de J.-Émery-Provost

Ce père de famille est chef d’unité au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Lachine depuis quatre ans. Œuvrant dans le domaine de la santé depuis une dizaine d’années, il termine un DESS en administration des services de santé à l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Soucieux du bien-être des personnes âgées, il est membre du comité de lutte contre la maltraitance envers les aînés du CIUSSS de l’Ouest de l’île de Montréal.

Kymberly Simoniyk – District du Fort-Rolland

La Lachinoise sollicite un deuxième mandat comme conseillère d’arrondissement. Elle souhaite notamment faire de la sécurité, du transport en commun et de la participation citoyenne ses priorités. Mère de famille et employée d’Air Canada pendant près de 16 ans, elle s’implique dans le milieu communautaire, social et sportif. Elle siège également sur le conseil d’administration du Carrefour jeunesse-emploi Marquette et du Comité scolarisation de Lachine.

Jean-François Cloutier – Conseiller de Ville

Sollicitant un quatrième mandat, l’avocat de formation souhaite démocratiser les activités et les informations de l’arrondissement. Conseiller de ville pour Lachine depuis 2013, il préside également le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement. Ayant enseigné le droit civil au collégial, M. Cloutier fait aussi partie des conseils d’administration de la Corporation de développement économique communautaire LaSalle-Lachine (CDEC Lachine-LaSalle) et de la fondation de l’hôpital de Lachine.