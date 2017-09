Mise à l’essai de l’iPhone 8 Plus.

Un appareil photo amélioré, un processeur plus puissant et la recharge sans fil: les nouveaux iPhone 8 et iPhone 8 Plus offrent leur lot d’améliorations dignes d’intérêt. De bons téléphones, qui risquent néanmoins, pour la première fois, de connaître moins de succès que leurs prédécesseurs avec l’arrivée prochaine de l’iPhone X, la véritable refonte attendue par les amateurs d’Apple.

Acheter un iPhone était simple jusqu’à maintenant. Ceux qui souhaitaient le meilleur appareil possible se dotaient tout bonnement du modèle de l’année. Toutefois, pour les 10 ans de son téléphone phare, Apple change la donne en introduisant deux nouveaux appareils: l’iPhone 8 (et son grand frère, le 8 Plus) et l’iPhone X, qui sera lancé en novembre.

Alors que cette stratégie en confond plusieurs, qui se demandent quel est l’intérêt de l’iPhone 8, il s’agit en fait de la norme dans les autres industries. Après tout, personne ne se demande quel est l’intérêt d’une Ford Focus alors qu’une Ford Mustang est également sur le marché.

Avec ses iPhone 2017, Apple ne fait plus que varier son portfolio en vendant ses anciens modèles les moins chers: la marque à la pomme tente aussi de permettre à ceux qui en ont les moyens d’acheter un modèle de luxe (l’iPhone X), vendu près de 400$ de plus que son modèle haut de gamme habituel.

Les caractéristiques d’un iPhone 7S

L’iPhone 8 offre des caractéristiques améliorées dans un design semblable à celui de l’iPhone 7. D’ailleurs, Apple aurait très bien pu nommer son appareil «iPhone 7S», pour reprendre sa nomenclature habituelle.

Parmi les nouveautés qui retiennent le plus l’attention, notons le processeur A11 Bionic, qui fait mordre la poussière aux meilleurs téléphones Android dans les tests de performance. La recharge sans fil Qi, qui permet de poser son appareil sur une station de recharge compatible pour lui fournir un peu d’énergie, est appréciée elle aussi. Cette technologie n’est pas la plus rapide et n’a jamais vraiment décollé, même si elle est offerte sur certains appareils Android depuis quelques années, mais l’arrivée d’Apple dans ce marché pourrait changer la donne.

Côté design, l’iPhone 8 est désormais doté d’une surface de verre à l’arrière. Ce fini plus agréable au toucher pourrait néanmoins entraîner des frais supplémentaires en cas de dommages. Si on le compare aux autres téléphones haut de gamme du moment, le design de l’iPhone 8 – le même depuis quatre générations – montre toutefois quelques rides, surtout lorsqu’on compare la taille de son cadre à celui de l’iPhone X, du Samsung Galaxy S8 ou de l’Essential Phone.

L’appareil photo de l’iPhone 8 Plus se démarque

Le nouveau capteur de l’appareil photo de l’iPhone produit des images plus précises qu’auparavant dans leurs fins détails. Rien de remarquable sur une photo Instagram, mais chaque amélioration est la bienvenue.

Encore une fois, c’est avec l’iPhone grand format que l’appareil photo se démarque le plus. L’appareil photo double de l’iPhone 8 Plus peut désormais ajouter des effets de lumière aux portraits, qui ressemblent un peu plus à des clichés pris dans un studio professionnel. Imparfaits la plupart du temps, ces effets peuvent néanmoins produire quelques perles à l’occasion.

iOS 11 atteint la cible

iOS 11 est la refonte la plus intéressante du système d’exploitation d’Apple depuis plusieurs années. Le nouveau centre de contrôle peut enfin être personnalisé, l’iPhone s’intègre encore mieux à l’écosystème d’Apple (tout particulièrement à l’Apple TV) et l’ajout de la réalité augmentée ARKit permet aux développeurs de créer des applications futuristes franchement réussies.

Une question de moyens

L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus sont de bons téléphones, qui représentent toutefois un plan B pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’offrir l’iPhone X. Reste maintenant à voir si les amateurs d’Apple, tant qu’à accepter une solution de rechange, ne préféreront pas opter pour un appareil encore moins cher, comme un iPhone ancienne génération ou un téléphone Android de milieu de gamme. En offrant un plan B, Apple pourrait ainsi ouvrir une boîte de Pandore et inciter ceux qui auraient acheté son nouveau modèle sans se poser de questions à maintenant envisager un plan C ou un plan D.