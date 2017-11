Les repas de fête sont l’occasion de mettre les herbes aromatiques à toutes les sauces afin d’obtenir des plats sains, diététiques et originaux tout en bénéficiant de leurs vertus digestives, antioxydantes et antiseptiques. Sèches, fraîches ou surgelées, on les trouve partout et à tous les prix.

Remplacer le sel

Les herbes de Provence (thym, romarin, basilic, origan, aneth) et les fines herbes (persil, coriandre, estragon, ciboulette) ont l’avantage de se marier avec tous les plats vedette de Noël: les fruits de mer, le saumon, les viandes et volailles, les poissons et même certains desserts (mousse de fruits ou mousse au chocolat, compotées). En fonction de ses goûts, on peut piocher dans cette large palette pour remplacer le sel, les sauces et les farces dans les préparations.

Repousser les virus

Qui n’a jamais fêté Noël grippé ou les intestins en vrac? Pour repousser les virus en tout genre, les herbes aromatiques sont idéales. Parmi les plus efficaces, le thym, l’origan et le serpolet sont de bons antiviraux et antibiotiques naturels qui préviennent l’apparition du rhume, de la grippe, de la bronchite ou encore de la sinusite. En cas de gastro-entérite ou de diarrhée, elles facilitent la digestion et sont antiputrides.

Lutter contre la fatigue

Fatigue nerveuse, stress, insomnie… Nous arrivons souvent affaiblis en fin d’année. Les excès des festivités ont tendance à porter le coup de grâce au système immunitaire. Penser au thym et au romarin dans la déclinaison des plats est une bonne stratégie pour donner un coup de fouet à l’organisme, tout en aidant la fonction du foie.

Réinventer les desserts

Et si vous donniez du pep’s à votre traditionnelle salade de fruits en y ajoutant du basilic ou de la menthe fraîche ? En plus de ravir les papilles de vos convives, ces touches gustatives permettront de mieux digérer et d’éviter les spasmes en fin de repas.

Quant aux saveurs épicées de Noël, il serait dommage de s’en priver dans les mousses, gâteaux ou desserts glacés. Cannelle, cardamome et clou de girofle enveloppent, réchauffent et permettent de bien digérer. Bonus: la cannelle agit comme un coupe-faim quand l’envie de sucré se fait sentir.