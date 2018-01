Gose du Baron – Brasserie du Bas-Canada (Gatineau)

Connaissez-vous le fruit appelé «main de Bouddha»? Non? C’était aussi mon cas avant de goûter à la Gose du Baron, qui est macérée avec cet agrume asiatique. La toute nouvelle Brasserie du Bas-Canada nous surprend donc avec cette gose qui sort de l’ordinaire. Bien que son nez soit citronné et un peu suret, cette bière est très douce et légère en bouche, le côté sucré de la main de Bouddha ressortant et venant couper quelque peu l’acidité et l’aspect salé caractéristiques de la gose. Le goût d’agrume, qui rappelle également la citronnelle, domine la céréale, qui offre pour sa part un corps très léger. Cela en fait donc une bonne bière de soif, dont les sorties seront à surveiller l’été prochain!

«La main de Bouddha n’a pas de liquide et est comme un immense zeste. Il a peu d’amertume, comparativement au citron et à la lime. Il y a beaucoup de contrastes. Avec les arômes d’agrume, on s’attend à boire quelque chose de très acide, mais finalement elle a presque un goût sucré en raison de la main de Bouddha.» –Gabriel Girard Bernier, brasseur

Couleur: Blonde

Amertume: Nulle (1 IBU)

Taux d’alcool: 4,3%

Prix: 7,05$/500 ml (taxes et consigne incluses)