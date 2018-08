On pourrait penser qu’une session IPA aux clémentines et aux dattes sera une bière sucrée à souhait qui ne rimera pas avec le mot «terrasse».

Or il n’en est rien pour la Marrakech Express. Cette bière estivale de Vagabond offre évidemment un nez fruité, mais surtout bien houblonné dans lequel on reconnaît le Mandarina Bavaria.

En bouche, il s’agit davantage d’un goût de zeste d’agrumes que de jus de fruits. Cela lui confère une amertume tout au long de la gorgée, avec un petit extra en finale.

Ne vous étonnez pas de voir beaucoup de particules de levure et de houblon en suspension; elles sont volontaires et ajoutent un peu de corps à cette bière qui est assez légère en alcool.

«Après notre première brasse avec de la clémentine, on trouvait qu’on s’en allait du côté marocain, alors on a eu l’idée d’ajouter de la farine de dattes. Ça apporte juste une petite complexité au niveau du goût. On sent un peu plus l’intérieur de la pelure de clémentine, ce qui donne quelque chose d’intéressant pour les amateurs d’amertume.» – Olivier Bouvrette, brasseur