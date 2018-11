Confiture haut de gamme

Le confiturier Simon Turcotte, basé dans Lanaudière, a l’habitude d’élaborer ses produits à partir de fruits du Québec, parfois en créant des mariages de saveurs inédits. Sa nouvelle tartinade à la cerise de terre, qui évoque le goût de la traditionnelle tarte aux raisins, accompagne tout aussi bien les croissants que les fromages ou les terrines.

Dans plusieurs points de vente, dont le site boutiquesimonturcotte.com (10,50 $ / 212 ml)

Truffes hautes en couleur

On vous promet que ces friandises légèrement sucrées fabriquées de manière artisanale à partir d’une pâte de noix aromatisée avec des fruits ou des épices voleront la vedette à Noël. Cet automne, une septième boîte de dégustation s’est ajoutée aux six déjà offertes par Délices Lacasse, une entreprise de Saint-Pie, en Montérégie. La boîte, appelée La vie en rouge, comprend des truffes nature et à saveur de canneberge, de baie d’açaï, de bleuet.

À partir de 12,50 $ à deliceslacasse.com