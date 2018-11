Chaque année, les pâtissiers rivalisent d’originalité et réinventent le dessert par excellence du temps des Fêtes : la traditionnelle bûche de Noël.

Parce que la cuisiner soi-même à la maison demande du temps – et un talent certain –, on vous présente quelques délicieuses options «prêtes à manger», dont plusieurs sans allergènes ou sans gluten.

N’oubliez pas de réserver pour ne pas être pris au dépourvu le 24 décembre!

Bonbon Collections

Cette année, Thao Nguyen a créé non pas une, mais cinq saveurs de bûches sans allergènes ni gluten ou lactose : espresso, forêt-noire, vanille, citron-coco et choco-framboise, et ce, en version pour 6 ou 12 personnes, offertes dans l’une de ses trois pâtisseries situées dans les parties nord et sud de la couronne de Montréal et sur l’avenue Laurier. La bonne nouvelle, c’est que ces deux dernières saveurs sont aussi en vente dans certains IGA en vertu d’un partenariat noué récemment entre la petite pâtisserie et la chaîne de supermarchés.



Bûche citron-coco (gâteau à la vanille sans légumineuses, garniture au citron et glaçage à la vanille), à partir de 45$; dans les trois boutiques Bonbon Collections (réservations conseillées) et dans certains IGA. bonboncollections.com

Maison Christian Faure

Chez Christian Faure, on propose quatre bûches de Noël cette année, dont le grand classique, Marron glacé. La petite nouvelle, Casse-Noisette, renferme quant à elle un praliné amandes-noisettes. Enfin, les deux dernières créations sont inspirées de gâteaux parmi les plus populaires de la pâtisserie, soit Passion Framboise et Royal Grand Cru, une version richement chocolatée

et sans gluten.

Bûche Royal Grand Cru (sans gluten), à partir de 44$; en commande à maisonchristianfaure.ca

Petit Lapin

Toutes les petites douceurs élaborées par Vivianne Nguyen sont exempts des 10 allergènes alimentaires prioritaires, et aussi sans gluten ni lactose. C’est donc dire que sa collection de bûches offertes en trois saveurs (vanille, chocolat et framboise) conviendra à toute la parenté! Une nouveauté, cette année : on peut aussi commander une bûche à décorer soi-même. En passant, la jeune femme d’affaires de Westmount vient d’ouvrir une seconde succursale sur l’avenue Bernard, à Outremont.

Bûche à la framboise (sans gluten, ni lactose, ni les principaux allergènes), 65$; en commande à l’adresse patisseriepetitlapin.com

Les Givrés

Une bûche glacée : pourquoi pas? À des lieues de ce qu’on trouve dans les congélateurs des supermarchés, les six bûches festives concoctées par l’équipe d’artisans glaciers des Givrés portent des noms aussi évocateurs que Convoi de macarons, Iglu, Juste du sorbet ou Feu de camp.

Bûche La Végane (sorbet à la framboise, glaces véganes caramel et chocolat, génoise sans gluten), à partir de 32$; en commande à l’adresse lesgivres.ca