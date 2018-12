De nombreux livres de recettes sont parus ces derniers mois. On a sélectionné quelques-uns de nos favoris, qui font de magnifiques cadeaux de Noël.

Pour la bonne cause

À la fois conte et livre de recettes, La collation du père Noël rassemble en tout sept recettes festives, dont celles de Ricardo Larrivée et de Stefano Faita. Dans l’histoire, c’est le jeune Nico qui les cuisine pour attirer l’attention du père Noël. Dans la vraie vie, ce livre a été créé par IGA au profit de La Tablée des Chefs. Les fonds recueillis permettront ainsi de créer de nouvelles brigades dans les écoles du Québec.

La collation du père Noël, chez IGA

Juste des desserts

Le troisième livre signé Marilou ne propose que des desserts : des biscuits, des gâteaux et des tartes, bien sûr, mais aussi des desserts qu’on peut manger à la cuillère et d’autres qui permettent de camoufler des légumes et des légumineuses. Comme toujours, Alexandre Champagne transpose en images de belle manière l’univers léché de la blogueuse.



3 fois par jour: Desserts, Marilou et Alexandre Champagne, Les Éditions Cardinal

À la chasse!

Le chef Stéphane Modat est un grand amateur de chasse, et ça paraît dans ce nouvel ouvrage qui vient de paraître. «Quand je pars à la chasse, je ne pense pas qu’à la viande, écrit-il. Je ramasse au passage des champignons, des herbes sauvages, des racines; je m’inspire de la vie de l’animal pour créer un festin en son honneur.»



Cuisine de chasse, Stéphane Modat, Les Éditions La Presse

Passion potages

Dans À la soupe, son cinquième ouvrage, Josée di Stasio partage sa passion des soupes, «un plat [qu’elle] aime parce qu’il permet beaucoup de créativité». Le livre compte 52 recettes de soupes, mais aussi 10 recettes de bouillons, 24 recettes de garnitures et 12 recettes d’accompagnements.



À la soupe (photos par Dominique T Skoltz), Éditions Flammarion Québec

Pour les petits… et les grands

Ricardo Larrivée a publié deux livres cet automne. Dans Explique moi… les aliments, qu’il a écrit avec l’auteure et journaliste Jade Bérubé, le populaire animateur répond à plus de 75 questions actuelles et pertinentes destinées aux enfants de 8 ans et plus : «Un jus peut-il remplacer un fruit?» (Non!), «C’est quoi, être végétarien?» ou encore «À quoi sert le colorant?».



Explique moi… les aliments, Éditions Auzou

Popoter en famille

Les papas aussi aiment cuisiner pour la marmaille. Antoine Sicotte, alias Le cuisinier rebelle, lui-même papa de trois enfants, frappe donc dans le mille avec son nouveau livre de recettes conçu précisément pour leur plaire qui contient des dizaines de plats accessibles qui évoquent la bouffe de pub – – Cheezy Chili, Tartare Kazoku ou encore Pizza Mile End, pour ne donner que quelques exemples.



Papa popote, Antoine Sicotte, Les Éditions Cardinal

Plus qu’un livre de recettes

David McMillan, copropriétaire des restaurants Joe Beef, Liverpool House, Vin Papillon, Mon Lapin et McKiernan, et ses acolytes Frédéric Morin et Meredith Erickson ont concocté un ouvrage contenant pas moins de 158 recettes créatives et réconfortantes, le tout ponctué d’anecdotes savoureuses.



Joe Beef. Survivre à l’apocalypse, Les éditions La Presse

Galettes réinventées, prise 2

Deux ans après la parution de son premier ouvrage, Mériane Labrie, alias Madame Labriski, propose de nouvelles recettes sur support papier. Cette fois, il n’y a pas que des galettes; elle décline sa purée de dattes dans de nombreuses recettes, des barres aux tartes, en passant par les smoothies et les collations protéinées.



Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes!, Madame Labriski, Les Éditions de l’Homme

Grand favori des mamans pressées

La nutritionniste Geneviève O’Gleman et son acolyte des dernières années, l’animatrice Alexandra Diaz, proposent dans ce quatrième volume pas moins de 200 recettes «pour survivre aux soirs de semaine». Tirés des saisons 5 et 6 de la populaire émission Cuisine futée, parents pressés, les plats sélectionnés sont toujours santé, faciles et économiques.



Famille futée 4, Geneviève O’Gleman et Alexandra Diaz, Les Éditions de l’Homme

Tout en beauté

Ce joli ouvrage offre une immersion dans l’univers de la styliste culinaire et photographe Béatrice Peltre. Celle qui est aussi l’auteure du blogue La tartine gourmande a élaboré toutes sortes de recettes aussi gourmandes que colorées.



Frais et festif – recettes pour une vie équilibrée, Béatrice Peltre, Parfum d’encre