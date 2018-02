Avec le froid qui persiste, voici quelques conseils pour faire rempart aux températures négatives et préserver son énergie.

Boire tiède au réveil

Boire de l’eau tiède citronnée avec peu de miel au réveil est un geste santé qui permet de réveiller l’organisme et d’activer le système digestif en douceur. Ce rituel quotidien en hiver favorise l’énergie interne.

Se masser tous les jours

Avant la douche, on peut se masser le bas du dos au niveau des glandes surrénales, lieu de stockage de l’énergie vitale, avec de l’huile essentielle d’épinette noire, de la famille des résineux. Deux gouttes mélangées à de l’huile végétale suffiront à réchauffer l’organisme. Bonus: l’huile de coco hydrate en profondeur l’épiderme.

Pensez aux vêtements techniques

Bonnet, gants et chaussettes en laine sont les accessoires incontournables de l’hiver pour garder les extrémités du corps bien au chaud. Pour éviter de laisser la panoplie au vestiaire, choisissez des modèles qui vous plaisent. Les plus frileux pourront ajouter de petites chaufferettes à glisser dans les poches du manteau. Bonus: les vêtements techniques aux propriétés respirantes et isolantes chaudes éviteront de multiplier les couches. Pensez aussi à la doudoune de ski version urbaine.

Respirer par le nez

Inspirer et expirer par le nez est un excellent moyen de garder la chaleur interne, en dehors des efforts. La technique fera barrage à l’entrée du froid au niveau de la gorge et des poumons.

Boire chaud avant et après le repas

Exit les sodas et les jus. Boire chaud, mais pas brûlant avant et après les repas permet de maintenir la chaleur corporelle. L’air froid augmentant le risque de déshydratation, n’oubliez pas de boire souvent au cours de la journée, surtout de l’eau, mais aussi du thé et des tisanes. Bonus: les tisanes épicées et le thym sont particulièrement réchauffantes (cardamone, cannelle, clou de girofle, etc.)

Des légumes doux au menu

Doux pour l’estomac et réconfortants, les légumes racines (carotte, panais, betterave, navet, radis, pomme de terre, patate douce) sont à privilégier pendant les vagues de froid. Les céréales et légumineuses (riz, blé, quinoa, millet, sarrasin, lentilles, haricots secs, pois chiches et pois) en petite quantité vont aussi donner le carburant nécessaire à la rate, l’organe qui permet de conserver l’énergie.

Bain de pieds chaud le soir

Plonger ses pieds quelques minutes dans de l’eau chaude en fin de journée est un bon moyen de lutter contre le phénomène de vasoconstriction dû au froid qui affaiblit le système immunitaire. Après avoir bien séché ses pieds pour chasser l’humidité, on peut s’offrir un massage de la voûte plantaire utilisant deux gouttes d’huile essentielle fleurie d’ylang-ylang, un concentré de soleil qui favorisera aussi le sommeil.