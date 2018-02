Un an après avoir fait sensation avec une version 3G de son emblématique Nokia 3310, la marque relance au Mobile World Congress, à Barcelone (Espagne) son modèle iconique à clapet, le 8110, bientôt disponible en 4G.

Désormais propriété de HMD Global, Nokia s’adresse aux nostalgiques de l’histoire de la marque, ceux-là même qui possédaient il y a une vingtaine d’année un 8110, à travers une version restylée, jaune «banane» et surtout compatible 4G.

Sans surprise, ce Nokia 8110 modernisé n’a pas grand-chose à voir avec un téléphone intelligent actuel. Il s’agit davantage d’un téléphone d’appoint, au look désuet avec son clapet et son clavier physique, néanmoins amusant à utiliser. Le terminal dispose d’un écran couleur de 2,4 pouces de diagonale et d’un capteur photo de seulement 2 mégapixels. Il embarque surtout son propre système d’exploitation, KaiOS (dérivé de Firefox OS), via lequel il est possible d’installer et d’utiliser quelques applications de base et même de jouer à Snake, le fameux jeu présent sur les Nokia d’antan.

Pour rappel, le Nokia 8110 est sorti en 1996 et a été immortalisé dans le film de science-fiction «Matrix», sorti en 1999.