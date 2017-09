Ça y est: les vacances sont terminées. Afin de faire durer le plaisir, voici quelques idées de choses à faire avec tous les jolis souvenirs que vous avez photographiés cet été.

Livre de photos



Plutôt que de faire imprimer vos photos et de les classer dans un album, ce qui peut être long et décourageant, pourquoi ne pas créer un livre de photos? Plusieurs entreprises offrent en téléchargement des logiciels gratuits qui vous permettront de monter facilement et rapidement vos propres livres de photos grâce à des gabarits préétablis. Aux plus experts d’entre vous, nous suggérons le site Blurb, qui permet de faire des livres de qualité professionnelle. Vous choisissez le format (le large landscape est spectaculaire) et le nombre de pages, vous bâtissez vos propres gabarits et vous pouvez même ajouter du texte.

À partir de 14,99$ pour 20 pages

Encadrement



Que ce soit un joli portrait de vous en vacances ou un paysage majestueux, faites développer vos photos en grand et, pourquoi pas, sur des textures originales. Chez Posterjack, une entreprise canadienne, vous pouvez faire imprimer vos photos sur du métal, sur une toile, sur du bois de grange ou sur un bloc d’acrylique, sans oublier les impressions encadrées plus standard. Et pourquoi pas faire imprimer votre photo de voyage préférée en format grande affiche?

De 4,99$ à 184,99$ pour une grande affiche

Boîtes de photos



Que faire de toutes les photos de voyage prises sur votre téléphone et dont la résolution n’est pas assez bonne pour en tirer des agrandissements? Les boîtes de photos sont votre meilleure option. Le service photo d’Uniprix offre des «coffrets Instaphoto». Ce sont des boîtes à remplir de vos photos de voyage (prises avec votre téléphone ou pas) de format 13 cm x 13 cm. Les boîtes peuvent contenir 20, 30 ou 40 photos. Vous pouvez même choisir de les faire imprimer avec une bordure de style Polaroïd.

De 14,99$ à 24,99$