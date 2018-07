Un luxueux complexe dissimulé dans la forêt tropicale d’Ubud en Indonésie se distingue cette année. Doté de bassins aux nénuphars et d’un spectaculaire pont suspendu sur son toit terrasse, il a été élu meilleur hôtel de 2018 par les lecteurs du magazine américain Travel + Leisure.

Il est aisé de comprendre pourquoi le Four Seasons Resort Bali de Sayan, en Indonésie est l’hôtel le plus coté du classement annuel «World’s Best Awards», établi par Travel + Leisure.

L’un des principaux attraits de cet hôtel situé dans la luxuriante gorge de l’Ayung est son spectaculaire pont suspendu. Il offre une vue panoramique de la végétation environnante.

Nichées au bord du fleuve, les villas de l’établissement sont dotées d’un espace de méditation, d’un salon en extérieur et d’une piscine. Les clients peuvent prendre des leçons dans une école de cuisine locale, ainsi que des cours de yoga et de méditation dans un pavillon situé au bord de l’eau.

Les lecteurs de Travel + Leisure semblent avoir particulièrement apprécié l’offre indonésienne : le Mulia de Bali et le Nihi Sumba Island apparaissent aussi au top 10.

Dans l’ensemble, les hôtels du classement sont situés dans de sublimes endroits retirés (au parc national Torres del Paine au Chili, à Anguilla ou encore au Costa Rica) ou sont des monuments historiques.

«Une chose demeure constante : les établissements classés sont tous d’incroyables ambassadeurs de leur pays et proposent un service intuitif et luxueux […]», reconnaissent les rédacteurs.

Cette année, l’Asie domine le top 100 hôtelier avec 27 hôtels au classement, notamment des « havres convenant aux lunes de miel dans les Maldives » et un complexe princier surplombant le Taj Mahal à Agra, en Inde.

Le top 10 des hôtels de 2018, selon Travel + Leisure

Four Seasons Resort Bali at Sayan, Indonésie

Ballyfin, County Laois, Irlande

Frangipani Beach Resort, Anguilla

(ex aequo) Inkaterra La Casona, Cuzco, Pérou

(ex aequo) Inverlochy Castle Hotel, Torlundy, Écosse

The Mulia, Bali, Indonésie

Tierra Patagonia Hotel & Spa, Torres del Paine, Chili

Temple House, Chengdu, Chine

Nihi Sumba Island, Indonésie

Nayara Springs, Arenal Volcano National Park, Costa Rica

Les World’s Best Awards comportent 86 catégories, dont celles de la meilleure ville, de la meilleure compagnie aérienne et de la meilleure destination de spa, ainsi que des classements par région. Résultats complets : https://www.travelandleisure.com/worlds-best.