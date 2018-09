Profiter de la rue Decelles

Saillies de trottoirs, verdure et marquage au sol enjolivent désormais la rue Decelles dans Saint-Laurent, entre le boulevard Décarie et l’avenue Sainte-Croix. Le nouvel aménagement, conçu par l’organisme à but non-lucratif (OBNL) La Pépinière/Espaces collectifs, laisse davantage d’espace aux piétons, tout en conservant la circulation des vélos et des voitures à moindre vitesse.

À l’issu d’un concours d’architecture lancé par l’arrondissement aux élèves du collège Vanier, de tout nouveaux bancs et chaises en bois sont également installés devant le parc Decelles. L’équipe étudiante gagnante, sous la direction du professeur Richard Klopp, a pu bénéficier d’une bourse de 500$ pour réaliser ces nouvelles installations.

«Il s’agit du même concept que le mobilier urbain de la place Rodolphe-Rousseau», précise le chargé de communications de l’arrondissement, Marc-Olivier Fritsch.

L’aménagement pourrait évoluer au cours des deux prochaines années. Les Laurentiens seront invités à tester les éléments temporaires et à exprimer leur satisfaction ou leur mécontentement vis-à-vis le projet, avant qu’il ne devienne permanent en 2020.

Afin de célébrer la nouvelle promenade urbaine, qui sera officiellement inaugurée le 25 septembre à 17h, les résidents sont conviés à une épluchette de blé d’Inde. Des concerts, des activités ludiques et un parcours-découverte sont également au programme.