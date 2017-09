Trois nouveaux iPhone, une nouvelle génération de montres Apple Watch dotée d’une connexion cellulaire et une console Apple TV compatible avec la résolution 4K : Apple aura une rentrée chargée, avec le lancement de plusieurs appareils attendus. Voici les bonnes et moins bonnes nouvelles de la journée.

Les bonnes nouvelles

Apple adopte la recharge sans fil Qi

L’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus (lancement le 22 septembre) et l’iPhone X (lancement le 3 novembre) seront compatibles pour la première fois avec la recharge sans fil, une technologie qui existe depuis plusieurs années, mais qui n’a jamais réellement décollé. Est-ce que l’arrivée d’Apple dans ce marché pourrait changer la donne? C’est très possible.

La bonne nouvelle, c’est qu’Apple a opté pour équiper ses appareils d’une technologie compatible avec le standard Qi, et non avec un format propriétaire, comme c’est souvent le cas pour l’entreprise.

Bref, tous les accessoires de recharge déjà sur le marché vont fonctionner avec l’iPhone (incluant les chargeurs qui équipent déjà les voitures récentes). C’est une belle surprise.

FaceID s’annonce sécuritaire



L’iPhone X pourra être déverrouillé avec une technologie de reconnaissance faciale, FaceID, qui utilise une foule de capteurs à l’avant du téléphone. Bref, il ne sera pas possible de déjouer l’iPhone avec une photo, ni même avec un masque imprimé en 3D. Selon Apple, FaceID serait fiable 999 999 fois sur 1 000 000, sauf dans le cas des jumeaux identiques.

La 4K au même prix que la HD

La nouvelle console Apple TV 4K (229$, le 22 septembre) offrira du contenu 4K, comme des films et des séries télé à ceux qui possèdent un téléviseur compatible. Bonne nouvelle, un film 4K ne sera pas plus cher à louer qu’un film HD, comme c’est parfois le cas avec d’autres plateformes. C’était la stratégie à adopter.

L’iPhone X est prometteur

La liste des nouveautés de l’iPhone X est impressionnante. Son design représente une belle amélioration par rapport au design de l’iPhone 8 (qui reprend celui des dernières générations), son écran OLED ouvrira certainement les yeux à ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’apprécier cette technologie sur les appareils d’autres compagnies et son appareil photo offre plusieurs améliorations intéressantes.

Il y a fort à parier qu’il y a un moment qu’un produit Apple aura autant suscité la convoitise.

watch OS 4 mise sur la santé cardiaque



Plusieurs nouveautés devraient rendre la montre Apple Watch beaucoup plus intéressante qu’à l’heure actuelle, notamment celles reliées à la santé cardiaque. Les montres vont ainsi avertir un usager qui souffre de certaines conditions comme de l’arythmie cardiaque, et les avertir lorsque leur rythme est élevé alors qu’ils sont pourtant au repos.

Le genre de nouveauté qui risque de permettre à beaucoup d’utilisateurs de se découvrir un problème et, on l’espère, de consulter un médecin pour prévenir un accident.

Les moins bonnes nouvelles

L’IPhone X est cher



1319$ pour le modèle de 64 Go, et 1529$ pour le modèle de 256 Go. Voilà le prix sans entente de l’iPhone X. Avec une entente, il faudra s’attendre à payer environ de 550 $ à 1000 $, selon le prix du forfait. C’est cher, et cela devrait inciter plusieurs utilisateurs à opter pour un forfait plus cher (environ 100$ par mois) que ce dont ils ont réellement besoin.

L’iPhone X perd son capteur d’empreintes digitales

J’aime le concept de FaceID, mais j’aime aussi le capteur d’empreintes digitales TouchID, qui risque de manquer lors de certaines occasions, lorsque l’on déverrouille notre téléphone pour un autre utilisateur ou que l’on paye avec Apple Pay, par exemple. Pour avoir utilisé des technologies similaires sur d’autres appareils, force est de constater que l’on n’a pas toujours notre téléphone droit devant notre visage au moment de son ouverture. Bref, j’aurais aimé pouvoir profiter des deux technologies.

Deux opérateurs seulement pour l’Apple Watch Series 3 LTE

L’Apple Watch Series 3 sera offerte en option avec une connexion cellulaire (à partir de 519 $). Il sera donc possible de quitter la maison sans avoir son téléphone, et de quand même recevoir ses appels, ses messages et d’écouter sa musique. Malheureusement, la fonctionnalité ne sera offerte qu’avec Bell au lancement, puis avec Telus plus tard cette année. On ignore toujours combien il faudra payer pour profiter de la connexion cellulaire, mais je m’attends à un prix de 10 à 15$ par mois environ.

L’iPhone 8 adopte le verre, pour le meilleur et pour le pire



Le derrière de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus sera désormais en verre. Le verre est supposément solide, le plus solide à ce jour sur un téléphone. Je m’attends à ce que celui-ci soit plus résistant que l’aluminium aux égratignures et autres éraflures, mais en cas de choc plus important, il faut s’attendre à un bris potentiellement plus incommodant, malheureusement. Il sera aussi intéressant de voir si le nouveau matériel attirera les empreintes digitales et rendra l’appareil plus glissant.

L’Apple Watch Series 3 nécessite (encore) un iPhone 6 et plus

L’Apple Watch a toujours nécessité un iPhone pour fonctionner, et l’arrivée d’une connexion cellulaire ne change pas la donne. Non seulement vous ne pourrez pas utiliser l’Apple Watch avec un téléphone Android, mais vous ne pourrez pas non plus vous en servir avec un iPhone plus vieux qu’un iPhone 6. Dommage.