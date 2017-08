Entrevue avec Thierry Mélinge, conseiller pédagogique en éducation physique et à la santé des établissements scolaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).Entrevue avec Thierry Mélinge, conseiller pédagogique en éducation physique et à la santé des établissements scolaires de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

Comment le sport contribue-t-il à la réussite scolaire?

Le sport apporte son lot de bienfaits tant pour le corps que l’esprit et contribue évidemment à la réussite scolaire de diverses manières. Depuis longtemps, l’école québécoise se préoccupe de la santé et du bien-être des jeunes. Le renouveau pédagogique en cours réaffirme d’ailleurs l’importance de développer des compétences et des comportements favorisant sa santé et son bien-être.

Comment les établissements scolaires peuvent-ils créer plus d’occasions de développer de saines habitudes de vie?

Pour permettre à nos jeunes de mieux réussir à l’école, le programme de formation de l’école québécoise s’est doté d’outils pédagogiques. À l’aide de ces outils, nos enseignants peuvent leur permettre de développer des compétences en lien avec la pratique quotidienne de l’activité physique. Le programme comporte trois compétences interreliées, soit Agir dans divers contextes d’activités physiques, Interagir dans divers contextes d’activités physiques et Adopter un mode de vie sain et actif. C’est en développant son agir corporel et ses capacités à interagir que l’élève pourra observer les retombées de la pratique d’activités physiques sur ses habitudes de vie et en arriver à adopter un mode de vie sain et actif.