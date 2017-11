Cette poupée arbore la tenue de l’escrimeuse ainsi qu’un voile, ce qui en fait la première Barbie voilée jamais fabriquée et vendue par Mattel.

Elle sera commercialisée en ligne à compter de 2018, a déclaré par courriel à l’AFP une porte-parole.

« Nous sommes enthousiasmés d’honorer Ibtihaj Muhammad avec une poupée Barbie unique! Ibtihaj continue d’inspirer partout les femmes et les jeunes filles pour qu’elles repoussent les barrières », écrit Mattel sur son compte Instagram à la droite d’une photo de l’escrimeuse tenant la poupée.

« Quand je pense à tous ceux qui m’ont précédée et qui se sont battus contre l’intolérance et la haine, je me dis que je dois poursuivre ce combat, non seulement pour moi, mais aussi pour ma communauté », avait déclaré la spécialiste du sabre célébrée en juillet 2016 par l’ancien président américain Barack Obama à la Maison Blanche.

La poupée Barbie voilée suscitait lundi des réactions très diverses sur les réseaux sociaux déclenchant un déchaînement de messages haineux.

Lancée en 2015 pour s’ouvrir à la diverstié, la gamme «Shero» – qui vient de la fusion, en anglais, du pronom féminin «she» et de «hero» – comprenait notamment déjà des poupées d’Ana DuVernay, réalisatrice afro-américaine, et d’Eva Chen, influenceuse dans la mode.

Ce n’est pas la première fois que Mattel, en grande difficulté actuellement, honore une sportive américaine via une poupée à son effigie.

En 2016, le groupe avait dévoilé une poupée Barbie à l’image de la gymnaste noire américaine Gabby Douglas, championne olympique lors des jeux de Londres 2012.

Ce dernier coup marketing intervient au moment où le Wall Street Journal a rapporté que le rival Hasbro (Monopoly) envisage de racheter Mattel.