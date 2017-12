Ville de tous les superlatifs, de la démesure, des ambitions les plus folles, ville complexe et pleine de contradictions où on se sent imprégné d’une énergie électrisante dès son arrivée, New York éblouit et émerveille à tout coup, été comme hiver! Destination prisée des Québécois, la Grosse Pomme fait partie des endroits de prédilection où passer les Fêtes. Voici neuf bonnes raisons d’y aller sans plus tarder.

Goûter à la vie de jet-set et au summum du luxe en séjournant dans un des hôtels les plus connus au monde, The Plaza Hotel (lieu de tournage d’un des films de Noël les plus célèbres, Maman, j’ai raté l’avion 2), en face de Central Park. Et si vous ne pouvez pas vous permettre cette folie, faites au moins un saut au fameux Oak Bar de l’hôtel, où vous pourrez prendre un apéro dans l’ambiance feutrée de ce bar historique orné de boiseries foncées.

Assister à une comédie musicale sur Broadway ou à une des nombreuses émissions télévisées diffusées depuis New York : Saturday Night Live, The Late Show with Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, The Daily Show with Trevor Noah, etc.

Patiner au Rockefeller Center, où se trouve la plus célèbre patinoire extérieure de New York. Ce vaste complexe immobilier de style Art Déco est également connu pour son énorme sapin de Noël, qui fait de 20 à 30 mètres de hauteur.

Admirer les nouveaux gratte-ciels et édifices qui redessinent le panorama de Manhattan et qui plairont aux passionnés d’architecture, dont les tours New York by Gehry et One57, de même que le magnifique World Trade Center Transportation Hub de l’architecte espagnol Santiago Calatrava.

Découvrir deux édifices remarquables au cœur de Midtown Manhattan : d’abord la New York Public Library, établie dans un immense «palais» Beaux-Arts et abritant une collection de plusieurs millions de volumes qui rivalise avec celles des plus grandes bibliothèques, et le Grand Central Terminal, la splendide gare de trains qui forme une des plus importantes réalisations du mouvement architectural américain City Beautiful.

Explorer le Flatiron District, où se trouve un des immeubles les plus particuliers de la ville, l’étonnant Flatiron Building, ainsi que le vaste marché Eataly, qui fait courir les foules depuis son ouverture, en 2010. Une expérience gastronomique à ne pas manquer pour tous les foodies!

Si le temps le permet, faire la traversée à pied du pont de Brooklyn afin de profiter d’une vue incroyable sur Manhattan et sur le pont de Manhattan voisin. Un incontournable pour tous les visiteurs!

Sortir de l’ordinaire en séjournant à Brooklyn au Nu Hotel, un remarquable hôtel-boutique qui permet aux visiteurs de découvrir un New York plus authentique et d’éviter de payer les prix souvent exorbitants des hôtels de Manhattan. De plus, il est situé au cœur du charmant quartier de Cobble Hill, directement sur Smith Street, une sympathique artère qui regorge de cafés, de restos et de boutiques.

Se rendre dans le Bronx pour visiter le merveilleux Bronx Zoo, le jardin zoologique urbain le plus imposant des États-Unis, ainsi que le splendide New York BotanicalGarden, qui comporte des jardins spécialisés, des étangs, des cascades et 16 hectares de forêt new-yorkaise d’origine, le tout parmi d’impressionnants affleurements rocheux. Ces deux attractions sont ouvertes l’hiver.

