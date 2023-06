Le carillon de l’oratoire Saint-Joseph rénové et prêt à retentir de plus belle

Ce ne sont plus 56 notes, mais bien 62 désormais, avec 6 autres cloches de bronze, qui s’ajoutent au carillon de l’oratoire Saint-Joseph, pour un poids total de 19 000 kg. Parmi les nouvelles arrivées: le bourdon. Elle pèse 3 600 kg à elle seule, tandis que la plus petite ne compte que pour 5 kg de ce complexe instrument de musique.

C’est en 2019 que les cloches, qui datent de 1955, ont été envoyées à la Fonderie Paccard – une société de fondeurs et campanistes française établie en 1796 – pour y être rénovées. «Il fallait faire un réajustement de son, les calibrer et s’assurer que tout est en bonne condition», note un des grands manitous du projet, le père Claude Grou, en entrevue avec Métro.

Le clavier et le système de transmission vers les cloches ont également fait l’objet d’une reconstruction. Avant de les installer la semaine prochaine sur la Tour, qui est en construction, la soixantaine de cloches ont été bénies par les prêtres lors d’une cérémonie religieuse, samedi.

Le seul au Québec

Les carillons doivent être installés en hauteur, celui de l’Oratoire était quasiment à même le sol, maintenant on va pouvoir l’entendre comme il se doit. Andrée-Anne Doane, carilloniste officielle de l’Oratoire Saint-Joseph

Andrée-Anne Doane fait partie des rares joueurs de carillon au Québec. Son père lui a transmis la passion et elle est en train de la passer à son fils qui étudie en musique, spécialité carillon.

«C’est unique en soi comme instrument, fait remarquer Mme Doane. J’ai joué du piano et j’ai chanté, mais un instrument pareil avec des cloches qui vibrent, on le sent et on le vit.»

«La reconstruction du carillon le rendra beaucoup plus performant et l’ajout des six cloches permettra d’élargir le répertoire musical. C’est un grand privilège pour moi de jouer à nouveau sur ce fabuleux instrument, unique au Québec», ajoute-t-elle dans un communiqué de l’Oratoire. Notons qu’il n’y a qu’un seul carillon au Québec et un total de 12 seulement au Canada.

Concerts de carillon en plein air

De la petite Chapelle du frère André en passant par une basilique en 1924, l’oratoire Saint-Joseph est devenu, depuis 1967, le lieu par excellence des religieux catholiques au Québec. Mais, des travaux de rénovation étaient nécessaires pour certains édifices. La configuration était aussi à revoir.

«Les travaux en cours actuellement visent à donner un accès plus facile au lieu. De plus, les bâtiments logeant notre magasin des souvenirs, et le restaurant étaient en ruine et il y avait plusieurs façons d’entrer et c’était mélangeant», explique le père Grou.

Les rénovations en cours offriront, d’ici l’automne prochain, un nouveau cadre aux visiteurs et fidèles. Ces derniers pourront vivre des expériences différentes. Le père Grou parle de concerts en plein air d’ici l’automne. Grâce à un gradin, le public pourra bénéficier du son d’un carillon fraîchement remis à neuf.

«Le retour de notre carillon est un grand moment pour l’Oratoire Saint-Joseph, cet instrument fait notre fierté, car il constitue un élément patrimonial unique au Québec», souligne le prêtre Patrick Vézina .

Des chants sacrés aux airs de folklore, des mélodies anciennes au répertoire contemporain, leurs voix ravissent tous les auditeurs. Père Patrick Vézina, directeur des Associés du frère André.

Un instrument de musique à part entière

Les visiteurs sont souvent surpris d’apprendre que les cloches ne bougent pas. Les sons produits par le carillon sont créés par les battants des cloches, qui sont actionnés par des fils reliés au clavier. Les plus petites cloches offrent des sons plus aigus et les grosses plus graves. Cela fait un ensemble bien harmonisé.

La carilloniste joue avec son poing ou sa main ouverte en poussant des leviers de bois, répartis en deux rangées, en plus d’actionner un pédalier. En raison de la grande rareté de l’instrument, il n’y a que trois carillonistes actifs au Québec, dont la titulaire de l’Oratoire et son fils récemment diplômé.

Gardien d’un patrimoine matériel et immatériel précieux, l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est le plus grand sanctuaire au monde dédié à Saint Joseph. Il reçoit chaque année quelque deux millions de pèlerins et visiteurs, ce qui en fait une destination spirituelle et touristique exceptionnelle et un symbole pour Montréal.