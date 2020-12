Des vins pour les Fêtes!

Cette semaine, pour la dernière chronique de l’année 2020, on a pensé vous suggérer quelques vins festifs pour vos plats traditionnels des Fêtes. Que ce soit pour la tourtière, la dinde, le ragoût de pattes de cochon, ou votre rôti de bœuf, on a ce qu’il vous faut! De plus, qui dit Fêtes, dit bulles, alors voici aussi quelques vins effervescents qui contribueront à ramener la magie des Fêtes…

Bodegas Paniza Vinas de Paniza Carinena Gran Reserva 2014

On se transporte en Espagne pour découvrir ce vin chaleureux. Comme c’est un Gran Reserva, il a bénéficié d’un vieillissement de cinq ans: un avantage pour assouplir ses tannins. Une bouche généreuse et une texture veloutée qui s’ouvrent sur de belles notes de fruits noirs, de torréfaction, de bois avec une finale mentholée, le définissent. Ce vin a aussi un côté rustique et est quand même fort en alcool (14,5%), il ira donc avec des plats goûteux, comme une volaille gratinée au fromage, comme notre rôti de dinde gratiné façon soupe à l’oignon de la semaine.

Vin rouge

Espagne

Code SAQ: 12926661

Prix: 19,70$

Château Puyfromage Francs Côtes de Bordeaux

Ce vin est sûrement un des plus vieux de la SAQ! Un classique qui ne se démode pas et qui a sa place sur notre tablée des Fêtes. Le vignoble qui le produit a une histoire qui remonte au 16e siècle. Aujourd’hui, les vins sont produits en agriculture raisonnée et à partir des raisins de la propriété. On aime ce vin passe-partout au fruité généreux et à la texture ronde et souple. Il accompagnera à merveille les volailles, le ragoût de pattes ou votre roast beef du Roi.

Vin rouge

France

Code SAQ: 33605

16,95$

Montes Pinot Noir Sélection Limitée Vallée de Casablanca 2018

En 1987, deux partenaires visionnaires, Aurelio Montes et Douglas Murray, possédant une vaste expérience dans le domaine du vin, décident de produire des cuvées d’une qualité bien supérieure à ce qui était produit à l’époque au Chili. Quelques années plus tard, leur reconnaissance est mondiale et la fraîcheur de leurs vins, acclamée. Celui-ci est généreux et exhibe des notes de fumée, de cerise noire, de framboise avec une finale herbacée. Il ira à merveille avec votre tourtière à la viande, vos filets de porc ou votre risotto aux champignons.

Vin rouge

Chili

Code SAQ: 10944187

Prix: 15,60$

Ferrari Brut Trentin Haut-Adige

Ferrari évoque le luxe et le jet-set à l’italienne, mais c’est aussi un des meilleurs mousseux rapports qualité-prix sur le marché. Fait de chardonnay à 100% provenant des communes du Trentin, une région du nord de l’Italie, il exprime une belle vivacité en bouche. Son profil de goût est plutôt aromatique, sur les pommes vertes, les fleurs blanches et des notes de levure et de pain grillé. Sec, sans être tranchant, avec une bulle fine, il ira à merveille avec des canapés salés au fromage à la crème et du saumon fumé.

Vin mousseux

Italie

Code SAQ: 10496898

Prix : 25

Zonin Cuvée 1821 Prosecco

Ce prosecco est toujours un bon choix année après année. Il provient d’un des principaux producteurs de vins d’Italie. Qualité constante à prix compétitif. Moins sec que le dernier mousseux, on aime sa rondeur et son côté fruité. C’est simple et efficace. Rafraîchissant avec une bulle compacte, il se laisse boire tout seul en un rien de temps! On appréciera en bouche ses notes de pommes vertes, de poires, et d’agrumes. C’est la bulle idéale à servir en apéritif ou en cocktail pour faire un Bellini ou un délicieux Spritz! Température de service: entre 6 et 8 °C.

Vin mousseux

Italie

Code SAQ: 10540721

Prix: 15,85$

Segura Viudas Reserva Cava Brut

Un autre classique effervescent qui vaut la peine d’être bu. Et à ce prix-là en plus, on serait fou de s’en passer! Une bouche généreuse et crémeuse qui dévoile des notes de fleurs, de fruits à chair blanche, de citrons et de craie. Un Cava qui a de la colonne vertébrale; plus de corps, en fait, que nos deux derniers mousseux italiens. Une mousse élégante et persistante, comme les saveurs de ce vin d’ailleurs. Prenez-le avec un bon saumon gravlax au brunch, ou vos brochettes de poulet Satay ou encore vos canapés aux crevettes.

Vin mousseux

Espagne

Code SAQ: 158493

Prix : 14,40$

Forget Brimont Brut Premier Cru

Un beau champagne que déjà plusieurs Québécois ont choisi comme un de leurs préférés. Aromatique et rond, il affiche un côté gourmand. Fait en majorité de pinot noir (40%) et de pinot meunier (40%), auxquels on a ajouté du chardonnay, c’est sur les fruits rouges surtout que s’ouvre la dégustation. De belles notes de fraises sauvages et de melon d’eau s’affirment dans ce champagne au tempérament expressif. Son caractère vineux lui donne de la profondeur. Côté effervescence, elle est bien soutenue par une bulle énergique et fine. Ce vin soutiendra parfaitement des cailles grillées, un saumon Wellington ou des fruits de mer sauce rosée.

Champagne rosé

France

Code SAQ: 10845883

Prix: 55,50$

Veuve Clicquot Ponsardin Brut

La Veuve rosée s’affirme avec caractère et élégance. C’est une cuvée emblématique pour la maison puisqu’en 1818, Mme Clicquot créait le tout premier rosé d’assemblage en Champagne, une invention majeure reprise par de nombreuses maisons. Cette cuvée est faite à partir du vin de la Carte Jaune auquel on a ajouté 12% de vin, lui apportant puissance et intensité aromatique. C’est un champagne aux notes de fruits rouges de type gastronomique, qui sied bien aux plats. On l’aimera avec un carpaccio de bœuf, un tataki de thon rouge ou un

saumon.

Champagne rosé

France

Code SAQ: 10968218

Prix: 89,25$

Rôti de dinde gratiné façon soupe à l’oignon

Portions: 6 à 8

Ingrédients

1 rôti de poitrine de dinde désossée congelé (à cuire sans décongeler) de 1,5 kg (3,3 lb)

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

5-6 oignons, épluchés et coupés en quartiers

250 ml (1 tasse) de bière blonde

30 ml (2 c. à soupe) de cidre tranquille

250 ml (1 tasse) de consommé de bœuf

5 ml (1 c. à thé) d’herbes de Provence

Sel et poivre noir

125 g de fromage le Macpherson de l’Isle, tranché

Préparation

Préchauffer le four à 180°C (350°F). Badigeonner le rôti de dinde congelé avec l’huile d’olive, puis réserver. Dans une rôtissoire ou une poêle pro-fonde, déposer les quartiers d’oignons. Assaisonner avec les herbes de Provence, du sel et du poivre. Ajouter la bière et le consommé de bœuf. Déposer le rôti sur les oignons dans la rôtissoire. Enfourner pendant 4 heures (suivre les indications de l’emballage selon le poids du rôti), ou jusqu’à ce que le thermomètre indique 74°C (165°F). Sortir le rôti du four et le laisser reposer de 10 à 15 minutes. Retirer le filet, puis ajouter les tranches de fromage Macpherson sur le dessus. Remettre au four 5 minutes à 180°C (350°F) pour faire fondre le fromage. Sortir du four, puis trancher le rôti. Servir avec les oignons caramélisés et le bouillon.

Recette tirée du blogue Le Carnet de MC, disponible sur lecarnetdemc.ca