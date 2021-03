Des vins gourmands pour un plat réconfortant!

Cette semaine, je vous propose trois vins au caractère gourmand qui seront parfaits pour vos plats réconfortants! Et qui dit plaisir, dit délicieux plat de pâtes! Voici donc une recette de manicotti et trois vins en accord parfait pour ce plat.

Domaine Lafage Côtes Catalanes Cuvée Centenaire 2019

Vin blanc, 750 ml

France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ : 13227845

Prix : 18,60$

Un blanc pour épouser la richesse des saveurs de la ricotta, de la crème, du beurre et de la mozzarella du délicieux plat de manicotti de la semaine. J’aurais pu choisir un italien, mais c’est un accord avec un vin de France que je vous propose, plus précisément du Languedoc-Roussillon. Vous découvrirez ainsi la beauté d’un assemblage de grenache gris et blanc et de roussanne, propre à l’appellation. Une cuvée crémeuse et minérale à la fois. Son élevage sur lies fines puis, en barriques de fût de chêne, lui a donné de l’ampleur et permis de développer des saveurs affirmées de pêche, de poire et de fleurs blanches ainsi que de muscade.

Ziobaffa Toscana 2016

Vin rouge, 750 ml

Italie,Toscane

Code SAQ: 14075206

Prix: 16,45$

Vous tomberez vite sous le charme de ce vin juteux aux notes fruitées de canneberge et de cerise, auxquelles s’ajoute une finale herbacée et épicée. Ce vin provient d’un vignoble bio. Les producteurs ont même poussé leur engagement social en offrant une bouteille en verre recyclé, en utilisant une colle à étiquettes non toxique pour l’environnement et en proposant un bouchon de liège réutilisable. Fait de sangiovese, auquel on a ajouté un peu de syrah, et vinifié dans des cuves en inox, le vin offre une belle rondeur et une texture souple. Rafraîchi (autour de 16 degrés), il sera parfait pour nos manicotti onctueux à la ricotta avec leur sauce pesto.

Paolo Conterno Dolcetto d’Alba l’Alto 2018

Vin rouge, 750 ml

Italie, Piémont

Code SAQ: 13798322

Prix: 20,30$

Les vins du Piémont ont une réputation incomparable. Certains cépages de l’appellation sont toutefois moins connus, comme ce dolcetto qui nous vient des collines de Monforte d’Alba. La maison qui le produit a été fondée en 1886 par Paolo Conterno. Aujourd’hui c’est Giorgio, le petit-fils de Paolo, qui perpétue la tradition d’excellence de leurs vins. Cette élégante cuvée se caractérise par des notes concentrées de fruits noirs, de réglisse et de violette. Un peu plus corsé que le dernier rouge, il bénéficiera d’un passage d’une heure en carafe et d’un rafraîchissement pour atteindre 16-17 degrés. Un mariage heureux avec notre plat riche et goûteux de la semaine.

Recette

Manicotti ricotta et épinards avec sauce pesto-crème

4 portions | Préparation : 15 minutes | Cuisson : 40 minutes

Ingrédients :

1 tasse de pois verts surgelés

1 c. à soupe de beurre

500 ml (2 tasses) de sauce pesto-crème

Sel et poivre, au goût

Flocons de piment, au goût

1 paquet de manicotti à la ricotta et aux épinards

125 ml (1/2 tasse) de mozzarella

Quelques rondelles de mozzarina

Copeaux de parmesan, au goût

Préparation:

Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les petits pois pendant 8 minutes et les égoutter en prenant soin de réserver un peu d’eau de cuisson. Transférer les pois dans le bol d’un robot culinaire, puis ajouter le beurre. Pulser l’appareil jusqu’à l’obtention de la consistance désirée en ajoutant un peu d’eau de cuisson au besoin. Ajouter la purée à la sauce pesto-crème et les assaisonnements. Disposer les manicottis dans un plat à gratin préalablement beurré, en une seule couche. Recouvrir de sauce, et saupoudrer de parmesan. Parsemer de mozzarella. Disposer quelques tranches de mozzarina. Mettre au four pendant 45 minutes.

Recette: Villa Ravioli