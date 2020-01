Ô FISH. LA place du poisson frit en ville !

Vous avez envie d’un bon fish and chips ? De calmars frits succulents ? D’une panure faite maison qui goûte le ciel ? Le restaurant familial Ô FISH vous comblera. Il suffit de voir les photos du menu sur osfish.ca pour commencer à se régaler. Le style « live cooking » avec des ingrédients frais… difficile de ne pas succomber.

Les entrées irrésistibles Ô FISH

Des cornichons frits aux crevettes Bang Bang en passant par les oignons à la bière, vous devrez choisir afin de pouvoir vous rendre au plat principal. Les croquettes de crabe font envie, les calmars frits semblent incontournables… Préparez-vous à déguster!

Des poissons-frites exceptionnels… aux saveurs du monde

La grande spécialité de la maison, l’indélogeable fish and chips avec panure maison se décline en plusieurs propositions : Londres classique, croustillant, citron et fenouil, aux épices des Caraïbes ou encore au cari asiatique.

Quinoa poké pour se régaler façon végé ou santé gourmande

Des bols de poké au quinoa, pour le grand plaisir des amateurs. Chez Ô FISH, on vous les sert en trois variantes : végétarien, aux crevettes croustillantes ou au thon frais. Simplement… miam!

Le 13 mars : 1er anniversaire enrobé de promotions

Durant tout le mois de mars, Ô FISH célèbre son premier anniversaire et remercie sa clientèle avec des offres alléchantes au menu. Voilà une superbe occasion de découvrir ce resto sympa en bonne compagnie et de succomber à ses authentiques recettes de poissons et de produits de la mer. Bien d’autres réductions vous attendent sur ofish.ca; pour les commandes à emporter, pour les personnes de 65 ans et plus, pour les étudiants… Allez-y voir de plus près! Et propagez la bonne nouvelle à vos amis et parents lavallois : Ô FISH ouvrira prochainement une succursale à Laval.

D’ici là, le restaurant Ô FISH du 5641, avenue de Monkland à Montréal vaut le détour.