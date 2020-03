C.Mgr.: quatre lettres qui peuvent vous amener loin

Propulsez votre carrière en gestion avec le titre de gestionnaire agréé

L’École d’éducation permanente de McGill, en collaboration avec l’ICG| Gestionnaires agréés Canada, vous offre l’occasion de faire d’une pierre deux coups grâce à un prestigieux programme de gestion menant à une double reconnaissance professionnelle : un diplôme d’études supérieures en Gestion avec le titre de gestionnaire agréé (C.Mgr. – Chartered Manager).

Qu’est-ce que ça veut dire C.Mgr.?

C.Mgr. est le statut le plus prestigieux dans la profession de gestionnaire. Internationalement reconnu, C.Mgr. signifie une expertise éprouvée en matière de leadership, de stratégie, de finances, de comptabilité, d’opérations de gestion et d’analyse organisationnelle.

Les gestionnaires agréés sont tenus de rester en règle auprès de l’ICG, de se conformer au Code d’éthique et de déontologie ainsi que de se perfectionner de façon continue.

Ça sert à quoi?

Le titre de gestionnaire agréé offre une multitude d’occasions de perfectionnement professionnel et de réseautage non seulement chez nous, mais aux quatre coins de la planète.

«Avec ce programme, deux institutions de premier plan –une académique, une autre professionnelle– s’associent pour étendre l’influence des leaders exceptionnels partout dans le monde. C.Mgr. offre la crédibilité des compétences impressionnantes reconnues alors que ce titre ouvre aussi la porte à des ressources importantes pour développer votre expertise, votre réseau et votre carrière», explique Dr Matthew Jelavic, directeur général de l’ICG | Gestionnaires agréés du Canada.

De plus, l’ICG a conclu des ententes de réciprocité internationale avec les instituts partenaires, tels que le Chartered Management Institute (CMI) du Royaume-Uni et l’Institute of Certified Professional Managers (ICPM) des États-Unis, afin que la désignation puisse être utilisée dans le monde entier ainsi qu’au Canada.

Comment faire pour l’obtenir?

Auparavant, les candidats souhaitant obtenir le titre devaient être au moins titulaires d’un baccalauréat. Désormais, l’ICG | Gestionnaires agréés du Canada reconnaît maintenant l’obtention du diplôme de deuxième cycle en gestion ou offert par l’École d’éducation permanente de McGill (ÉÉP) comme un préalable valide au titre de gestionnaire agréé (C. Mgr.). Pour ceux qui n’ont pas de diplôme de premier cycle, l’obtention de trois certificats de premier cycle de l’ÉÉP (le certificat en gestion et deux autres parmi les certificats éligibles) sera aussi désormais acceptée comme préalable au titre.

« En raison des tendances de marché en constante évolution, les employeurs sont de plus en plus exigeants, explique Dr Kamal S. Salmasi, coordonnateur d’unité, Gestion, commerce international et entrepreneuriat à l’ÉÉP. Dans le cadre de nos efforts soutenus pour améliorer l’expérience de nos étudiants et accroître leurs perspectives de carrière dans le contexte commercial concurrentiel actuel, nous avons récemment modifié et actualisé les programmes de gestion. »

Ainsi, ceux de premier et de deuxième cycle offrent un éventail de cours enrichis conçus pour perfectionner les compétences de base en comptabilité, économie, marketing, mégadonnées et finances, des disciplines essentielles dans le cadre d’une carrière au sein d’une grande société, d’une entreprise privée et d’une institution financière ou publique.

Pour plus d’informations, visitez mcgill.ca/eep-gestion