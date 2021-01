Récit d’une saison sportive exceptionnelle

Salut tout le monde!

Je m’appelle Simon Fecteau-Boutin et je suis un athlète en volleyball de plage. Alors que l’année 2020 tire à sa fin, je prends le temps de réfléchir sur cette période difficile pour tous les athlètes et sportif.

Malgré tous les signes avant-coureurs, je ne voulais pas y croire… est-ce que le monde peut vraiment s’arrêter du jour au lendemain? Et bien oui! J’étais en Australie au mois de mars quand tout s’est arrêté. Vols d’urgence pour rentrer au Canada, quarantaine, entrainement à la maison et toujours un peu d’espoir d’avoir une saison 2020. Le tout s’est effrité petit à petit en me laissant le temps d’appréhender chaque annulation et report… mais avant d’aller plus loin, je tiens à mentionner que je ne suis pas à plaindre. Je suis privilégié de faire du sport de haut niveau et mon cœur est auprès de tout ceux qui ont été affecté directement par cette crise.

Trouver des solutions dans des moments difficiles est une habileté importante pour les athlètes.

Comment tirer du positif de cette pause imposée? Pas facile mais pas impossible!

J’ai réalisé à quel point j’aime l’entrainement et essayer de perfectionner tous les éléments pouvant me rendre plus en santé et performant. Je ne savais pas à quel point j’allais adorer avoir mon gym à la maison! C’est tellement facile de pouvoir s’entrainer lorsque tu coupes le temps de déplacement et c’est un changement qui va durer même après la pandémie. De plus, J’ai augmenté mon répertoire dans la cuisine autant en ingrédient qu’en recette. J’ai aussi pris le temps de garnir mon jardin et d’avoir le plaisir d’avoir des légumes frais à ma disposition. Bref, je me suis assuré de pouvoir revenir plus fort lors du retour à la compétition!

Le slogan de Kronobar « Je suis vrai » est très approprié pour mes apprentissages de 2020

J’aime m’entrainer et vivre le processus d’athlète. Je ne serai pas le genre d’athlète qui va tout arrêter lorsque je vais prendre ma retraite de la compétition car je le fais par plaisir. Peu importe ce qui arrive, je sais que je vais continuer à vibrer au rythme de l’activité physique, du dépassement de soi et l’amour du volleyball de plage.

Si vous me regarder sourire pendant un entrainement en musculation ou bien hyper concentré avant un match important, vous pouvez affirmer hors de doute que la passion que vous voyez est authentique. C’est la plus belle leçon que la saison annulée m’a fait découvrir.

Bon courage à tous dans les prochains mois et gardons espoir que le vent va tourner en 2021 !

Simon Fecteau-Boutin

Instagram : @simbeach9

Découvrez les barres Kronobar.