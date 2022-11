Offrez LE Château pour les Fêtes!

Dans la belle province, lorsqu’on parle château, on pense immédiatement à Fairmont Le Château Frontenac. Figure emblématique de la ville de Québec s’il en est, ses toitures de cuivre et ses tourelles dominent le fleuve Saint-Laurent comme autant de cartes postales. Mais le Château, ce n’est pas que de belles façades. C’est également le pinacle de l’expérience en termes d’hébergement de luxe et de gastronomie. Un cadeau royal à offrir (et à s’offrir) pour les Fêtes!

Parce qu’un rendez-vous avec le Château, c’est un rendez-vous avec l’élégance et la distinction, et ici, on entre par la grande porte. Littéralement. Et l’expérience débute d’ailleurs dès que l’on pénètre l’arche du Château Frontenac, avant de se rendre dans la cour intérieure.

Vous aurez tout le loisir de ressortir explorer les environs – le charme historique du Vieux-Québec étant un incontournable – mais un gracieux portier vous attend déjà devant les majestueuses portes tournantes qui vous mèneront au grand hall de l’hôtel…

Un cadeau qui vous sortira de l’ordinaire!

Dès votre entrée, vous remarquerez la superbe des lieux, avec ses ornements dorés et son ambiance feutrée. Vous serez formidablement accueilli par une équipe qui donne dans la haute voltige, niveau service à la clientèle. Ce qui nous amène à la question : quel type de séjours avez-vous choisi?

Car au Château Frontenac, toutes les expériences sont uniques et se modulent à vos souhaits les plus fous. Les choix et les activités ne manquent pas, et vous serez à même de le constater en magasinant votre certificat-cadeau.

Des forfaits gastronomiques dans l’un des trois restaurants (Champlain, Bistro Le Sam, Dufferin) aux choix de chambres de luxe, en passant par les brunchs et l’heure du thé, les certificats sont valides pour deux personnes et il y en a pour tous les budgets. D’ailleurs, ils vous parviendront par la poste dans un jolie étui noir aux lettrines argentées, signe d’un cadeau des plus prometteurs.

Fairmont le Château Frontenac, c’est 610 chambres et suites, des restaurants somptueux, une piscine intérieure, un centre de bien-être et bien plus encore; un véritable joyau architectural surmontant un arrondissement historique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le récipiendaire du prix de l’hôtel de l’année 2022 au niveau mondial des prestigieux World Luxury Awards.

Offrez LE Château pour les Fêtes, visitez lesamisduchateau.ca!

