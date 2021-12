Complexe Desjardins : des idées-cadeaux livrées en 24 heures à Montréal

Vous avez pris la très agréable habitude de faire tout votre magasinage des fêtes en ligne, dans le confort de votre salon? Durant cette dernière ligne droite qui nous mènera inévitablement au 25 décembre, le Complexe Desjardins annonce le retour de sa fameuse boutique en ligne et met à votre disposition sa boutique éphémère de Noël : Le Marché de Lëon! Vous y retrouverez des idées-cadeaux à tous les prix et pour toute la famille, livrés directement chez vous.

Il se peut que n’ayez tout simplement pas le temps de vous déplacer ou que vous soyez à la dernière minute dans votre liste de cadeaux. Qu’à cela ne tienne! Le Complexe Desjardins offre un service de livraison express en moins de 24 heures partout sur l’île de Montréal – une livraison « zéro carbone » s’il vous plait – par véhicule électrique ou à vélo (Montréal seulement). Bien entendu, la livraison standard est disponible partout ailleurs au Québec.

Mais si vous passez par là en allant rendre visite au père Noël, il est également possible d’effectuer la cueillette sur place à la conciergerie de Lëon, directement au Complexe Desjardins, située sur la Grande-Place.

Le Marché de Lëon : des idées-cadeaux en veux-tu en voilà!

La boutique éphémère de Noël du Complexe Desjardins, surnommée « Le Marché de Lëon », est une occasion en or d’encourager les commerçants de l’établissement – plus d’une centaine de détaillants, dont plusieurs sont des commerçants locaux – et ce, sans bouger de chez soi!

Pourquoi « Lëon »? Anagramme de Noël, Lëon est un gentilhomme serviable et attentionné, un passionné du temps des Fêtes. Depuis déjà trois ans, plusieurs ambassadeurs personnifient ce personnage au Complexe afin de faciliter le magasinage des Fêtes pour les clients. On peut notamment le retrouver au Marché de Lëon extérieur (juste en face du Complexe) avec une foule d’idées-cadeaux pour toute la famille, et également à la conciergerie de Lëon, sur la Grande-Place, s’occupant de la cueillette des commandes en ligne.

Des idées-cadeaux pour elle et lui, pour les enfants, pour les hôte(sse)s, des produits technos et gourmands; de tout pour tous les goûts, à découvrir sur le Marché de Lëon!

Voici déjà quelques idées!

Soin au masculin Trousse de voyage Herschel Géo Mercier

Gel douche Groom Jacques Despars

Shampooing pour cheveux et barbe Jacques Despars

Ensemble d’essai, soins du rasage Jacques Despars

Savon Sapin Baumier Jacques Despars

Ensemble soins pour lui Géo Mercier PRIX : 124,98$

Dégustation Coffret dégustation moutarde fine, Le comptoir de Mathilde, IGA

Ganache de Baileys, IGA

Bar à poivres, Le comptoir de Mathilde, IGA PRIX : 61,97$

Chalet douillet Chaussettes pour soirée au chalet L’art des artisans

1 verre de transport « Prendre le temps » L’art des artisans

Poseion Moscou Mule OU Framboise et thé vert L’art des artisans PRIX : 73,85$

Élégance hivernale Sac-à-dos, Pajar, Le Sabotier

Tuque jaune, Miss Caprice, Tendances Chaussures

Gants jaune, Miss Caprice, Tendances Chaussures

Écharpe, Boutique Claudia PRIX : 219,90$

Beauté au féminin Masque activateur de lumière pour cheveux, Rene Furterer, Jacques Despars

Spray thermoprotecteur pour cheveux frisés, Lakme, Jacques Despars

Traitement Moroccanoil pour cheveux avec bougie parfumée, Jacques Despars

Shampooing Amika, Jacques Despars

Après-shampooing Amika, Jacques Despars

Ensemble O.P.I.: brillant, vernis longue tenue, après-couche, Jacques Despars PRIX : 171,42$

Arômes et délice Coussin « Par ici les gourmands » L’art des artisans

Vinaigrette cidre de glace et pommes L’art des artisans

Vinaigrette à l’érable et aux poivres des Dunes L’art des artisans

Coffret gourmand « Food crayon » L’art des artisans PRIX : 85,84$

Plaisirs fromagers Ensemble de couteaux de service pour fromages, Beau Castor L’art des artisans

Trio La Lichée L’art des artisans PRIX : 128,75$

Relaxation assurée Collection de sels de bain, Dot et Lil, L’art des artisans

Trio de laits de bain hydratants, Dot et Lil, L’art des artisans PRIX : 61,90$

Prof parfait Tisane chai amande épicée L’art des artisans

Tasse « A un prof qui a de la classe » L’art des artisans PRIX : 34,90$

Soirée chill Casque stéréo sans-fil, Electrocell

Tasse Mickey Mousse, Hallmark

Chaussette PEANUTS, Hallmark PRIX : 141,98$

Pour davantage d’idées-cadeaux, visitez le boutique.complexedesjardins.com

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.