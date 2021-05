The Witcher: Old World récolte plus de 3M$ sur Kickstarter

Malgré les frasques du studio CD Projekt RED, la série The Witcher demeure très appréciée des fans. À preuve, le nouveau jeu de société The Witcher: Old World cumule déjà plus de 3 M$ sur Kickstarter avec 16 jours restants au compteur.

L’histoire de cette adaptation (elle-même adaptée des romans d’Andrzej Sapkowski) se déroule des années avant la saga de Geralt de Riv. Elle explore une époque où les monstres parcouraient le continent en plus grand nombre, créant un péril constant qui nécessitait l’attention de tueurs de monstres formés par des experts, connus sous le nom de sorcelleurs.

Dans ce jeu de plateau compétitif, 2 à 5 joueurs voyagent sur une vaste carte, s’embarquent dans des quêtes magistralement écrites, rencontrent et font des choix moraux ambigus, combattent des monstres – et parfois se battent avec d’autres sorciers pour défendre l’honneur de leur école.

The Witcher: Old World permet aux joueurs de construire leurs propres jeux de cartes uniques en choisissant parmi un large éventail de capacités : attaques, esquives et magie de combat witcher connue sous le nom de « signes ». Grâce à la synergie des cartes, les joueurs tentent de réaliser des combos puissants en utilisant au mieux les capacités de leur école. Les quêtes, les batailles et même le poker aux dés permettent à chaque joueur de gagner de l’argent, d’obtenir de nouveaux objets et d’améliorer ses compétences.

Le premier joueur à obtenir 4 à 6 trophées (le nombre étant fixé au début du jeu) remporte la partie instantanément. Vous pouvez obtenir des trophées en tuant des monstres, en provoquant et en gagnant des bagarres chaotiques dans les tavernes contre un autre sorcelleur, en améliorant les attributs à leur plus haut niveau et en accomplissant certaines quêtes tout au long de votre aventure.

Le jeu comprendra un mode Solo qui permettra de vivre une aventure en solitaire sur le continent.

The Witcher: Old World sera distribué en avril 2022 si tout va bien. En tout cas du côté financement, la somme de 300 000 $ demandée a largement été dépassée. Reste à voir si la production sera ralentie par la COVID-19…

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca