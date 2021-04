Critique – The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV

Trails of Cold Steel IV ne perd pas de temps

Critique réalisée sur Nintendo Switch grâce à un code fourni par l’éditeur

Se déroulant à peine deux semaines après le combat final de l’épisode précédent (n’ayez crainte, une option du menu principal vous permet d’avoir un résumé), Trails of Cold Steel IV commence sur une note sombre. Un coup d’état et une invasion se fomente contre la république de Calvard. Après une longue introduction qui donne moult détails sur l’univers et le contexte, on retrouve les survivants de la Classe VII. C’est Juna qui mène cette fois-ci le groupe et les amis vont voyager par monts et par vaux pour découvrir ce que l’Empire trame et confronter tous ceux qui ont des secrets à cacher.

En termes de gameplay, on retrouve la même formule de JRPG propre à la série de Falcom. La nouveauté de Trails of Cold Steel IV ce sont les techniques S-Craft, des attaques puissantes et dévastatrices. On note également le retour des Lost Arts qui avaient fait leur apparition dans Trails of Cold Steel II. Il est désormais plus compliqué de mettre les ennemis en mode « Break » pour leur infliger plus de dégâts. Les développeurs avaient en effet constaté que les joueurs pouvaient facilement en abuser dans les jeux précédents.

Au delà de ça, il s’agit du même jeu paru sur PS4 en 2020 et désormais disponible sur PC et Google Stadia. Le contenu est toujours hégémonique (on parle d’une centaine d’heures pour en faire le tour complet), les combats tout aussi prenants et les musiques toujours aussi entraînantes.

Verdict Les plus Le grand choix de personnages

La continuité directe

Les musiques

Le scénario

Les nouvelles attaques S-Craft Les moins Déstabilisant pour qui ne connait pas la série Note finale



7 / 10





Un texte de Antoine Clerc-Renaud de Jeux.ca