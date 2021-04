Phantasy Star Online 2: New Genesis prépare sa bêta fermée

Dès le 14 mai 2021, Phantasy Star Online 2: New Genesis vous invite à son test bêta fermé.

L’extension se déroule 1000 ans après les événements de PSO2 et change énormément le paysage du populaire MMO gratuit.

Date de début : 14 mai 2021 à 21 h

Date de fin : 16 mai 2021 à 22 h

Plateforme : PC

Début des inscriptions : 21 avril 2021 par l’entremise de l’application Xbox Insider

Puisqu’il s’agit d’une phase de test fermée, un nombre restreint de joueurs seront invités à cet événement spécial. Sega et Microsoft sélectionneront les personnes sur une base de premier arrivé, premier servi.

Comme c’est souvent le cas dans une bêta, les participants-tes à ce test de Phantasy Star Online 2: New Genesis obtiendront une récompense. Les détails à ce sujet n’ont pas encore été révélés.

À propos du jeu

Incarnez un agent des ARKS, une unité d’élite chargée d’explorer des planètes inhospitalières à la recherche de sombres créatures corrompues, les Falspawn. Alliez-vous aux représentants de quatre races distinctes, héritez des armes et des capacités de l’une des neuf classes disponibles et bravez tous les dangers pour accomplir votre mission auprès de vos amis!

Découvrez le système de combat le plus dynamique de tous les jeux du genre. Personnalisez vos attaques et vos capacités et faites appel à votre créativité pour définir vos propres stratégies ! Précision et habileté seront la clé de la victoire, et pas moins de dix-huit types d’armes vous seront proposés pour adapter librement votre style à chaque situation.

Découvrez l’un des éditeurs de personnage les plus sophistiqués de l’histoire. Choisir l’une des quatre races et définir votre apparence ne sera que la première étape! Le catalogue de PSO2 aura toujours des accessoires personnalisables et des tenues inédites à vous offrir. Laissez parler votre imagination et combinez-les à votre guise!

Téléchargez simplement le jeu et profitez gratuitement de tout ce qu’il a à vous offrir ! Montez librement votre personnage et découvrez l’histoire de Phantasy Star Online 2 dans son intégralité. L’infini de l’espace vous tend les bras!

Le jeu de base est entièrement gratuit, mais du contenu supplémentaire est également disponible à l’achat.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca