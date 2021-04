Resident Evil Showcase : Resident Evil 4 VR annoncé et nouvelles informations sur Resident Evil Village

RESIDENT EVIL : VILLAGE

Une nouvelle bande-annonce de 3 minutes a été dévoilée durant la présentation. On y retrouve Ethan Winters, Chris Redfield, des vampires, des loups-garous et les survivants du village. Le jeu est toujours prévu le 7 mai prochain sur PlayStation 4 et 5, Xbox Series X | S et Xbox One, ainsi que sur PC et Stadia.

NOUVELLE DÉMO!

Une nouvelle démo pour Resident Evil Village, cette fois pour toutes les consoles. Alors que la première démo (Maiden) exclusive sur PlayStation 5 était limitée, la nouvelle démo permettra d’explorer le village et le château du jeu, en plus de profiter de la jouabilité du jeu.

La démo est d’une durée de 60 minutes. Vous avez le choix entre diviser votre temps (30 minutes au village, 30 minutes au château), soit faire ce que vous voulez avec votre temps.

Amérique du Nord – 1er et 2 mai / Europe – 2 et 3 mai

Les joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5 auront la chance de jouer à la démo des semaines à l’avance.

Village (30 minutes) : Amérique du Nord – 17 et 18 avril / Europe : 18 et 19 avril

Château (30 minutes) : Amérique du Nord – 24 et 25 avril / Europe : 25 et 26 avril

MODE MERCENARIES EST DE RETOUR

Les fans de la franchise seront heureux d’apprendre que le mode Mercenaries est de retour pour Resident Evil Village. Il sera possible d’acheter des munitions et de nouvelles armes via le magasin du Duke. Il y aura aussi des habilités à récupérer qui augmenteront temporairement la vitesse, santé et protection du joueur.

Il est important de rappeler que le mode multijoueur Resident RE: Verse sera aussi gratuit avec le jeu.

RESIDENT EVIL : INFINITE DARKNESS

C’est en juillet 2021, exclusivement sur Netflix, que débarquera la nouvelle série Resident Evil : Infinite Darkness. L’histoire se passe 2006, soit 2 ans après les évènements de Resident Evil 4. On y retrouvera Leon Kennedy, Claire Redfield et le père de Ashley Graham, le Président Graham.

DEAD BY DAYLIGHT

Un peu du Québec dans cette présentation. Le studio Behaviour et Capcom annonce un évènement Resident Evil pour le 5e anniversaire du jeu Dead by Daylight. Le tout devrait être disponible en juin. Une présentation spéciale par Behaviour Interactive sera faite le 25 mai prochain afin d’en apprendre plus sur cette collaboration.

RESIDENT EVIL 4 VR

Développé par Armature Studio en collaboration avec Capcom et Facebook Oculus, le classique Resident Evil 4 sera jouable entièrement en VR grâce à l’Oculus Quest 2. Plus de détails et de nouvelles images lors que la présentation Oculus prévue le 21 avril prochain.

Un texte de Antoine Vinette-Lambert de Jeux.ca