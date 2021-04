Earthblade annoncé par Extremely OK Games

Le studio Extremely OK Games nous annonce son prochain projet : Earthblade, qualifié de « jeu d’explor-action 2D dans un monde en pixel art fluide ».

Les créateurs de Celeste ont été avares de commentaires par rapport à cette production.

« Quatre prototypes ont été nécessaires pour trouver Earthblade et cela fait maintenant trois ans que Celeste est sorti », a déclaré Maddy Thorson. « Il paraît optimiste de dire haut et fort que Earthblade pourrait voir le jour en l’espace de cinq courtes années depuis Celeste. La vérité est que nous ne savons pas combien de temps nous aurons besoin : nous allons prendre aussi longtemps que nécessaire (et ce sera long) ».

« Ce projet m’emballe au plus haut point. Je peux tout voir dans ma tête. Pas parfaitement, voyez-vous : la plupart des détails demeurent flous dans mon image mentale et je crois que bien des détails changeront en cours de route. Mais je peux voir la forme globale, et je me sens très bien à propos de sa direction. Il est de notre devoir de rendre cet objet mental éphémère et pur en un objet réel, imparfait et humain. Nous y arriverons à force de travailler tous les jours. Nous espérons qu’à la toute fin, certains d’entre vous apprécieront ce que nous créerons ».

Earthblade n’a aucune date de sortie ni plateforme spécifiée. Pour l’instant, il faut se contenter des seuls médias ci-dessous. Extremely OK Games a d’ailleurs précisé que les prochaines informations concernant ce projet se feront attendre un bon moment.

Extrait de la bande-son

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca