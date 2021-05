Apex Legends saison 9: Postérité

Respawn Entertainment s’apprête à lancer la plus grosse mise à jour d’Apex Legends jusqu’à maintenant et il y en aura pour tous les goûts! Nouvelle légende, refonte d’Olympus, nouvelle arme, sans oublier le mode arènes, si le 4 mai n’est pas encore à votre agenda, permettez-moi de faire le tour avec vous des multiples raisons d’avoir hâte à mardi prochain.

Valkyrie, la vengeance ailée

Kairi Imahara n’a pas froid aux yeux. Fille d’un pilote de Titan et contrebandière, elle cherchait à mettre la main au collet de Blisk depuis des années. Elle ne lui a jamais pardonné de lui avoir enlevé son père en l’envoyant accomplir une mission dont il ne revint point. Quand elle eut enfin l’occasion d’un face-à-face, Blisk la mit au défi de faire mieux que son défunt paternel. Bien que l’envie ne lui manqua pas, ce n’est pas la vie de celui-ci qu’elle lui déroba, mais une carte pour les jeux Apex. Ainsi, Valkyrie fit son entrée parmi les légendes tel un ange de la mort, munie d’un jetpack construit à même les restes du titan de son père. Le ciel lui appartient.

Capacité passive «Jets VTOL»: repositionnez-vous en hauteur à l’aide de votre jetpack. Attention, votre carburant est limité et vous ne pourrez pas vous servir de votre arme une fois dans les airs.

Capacité tactique «Essaim de missiles»: projetez une volée de mini-missiles en direction de vos ennemis afin de leur infliger du dommage et de les désorienter.

Capacité ultime «Vers le ciel»: similaire à l’utilisation des ballons, cette habilité permet à votre escouade de se repositionner sur une longue distance.

Olympus et la flotte perdue

Une étrange flotte de vaisseaux débarque sur Olympus, avec à son bord une mystérieuse forme de vie végétale envahissante. Son navire principal, l’Icarus, s’est amarré à la ville, permettant à ces plantes parasitaires de prendre en otage la métropole. Le reste de la flotte est éparpillée sur le reste d’Olympus et en son ciel. Le tout change drastiquement le paysage urbain de la ville en jardin botanique extraterrestre et offre de nouveaux points d’intérêts à visiter.

Le plus intéressant de ces nouveaux points d’intérêt est sans aucun doute l’Icarus lui-même. Avis aux claustrophobes, l’ambiance suffocante du vaisseau envahi par la végétation vous donnera probablement envie de faire le guet à la porte plutôt que de suivre vos coéquipiers à l’intérieur. Les courageux se verront quant à eux récompensés de leur témérité. Dans les 4 pièces qui composent ce navire sont éparpillés les cadavres des scientifiques qui travaillaient à bord de l’Icarus. Sur un des corps se trouve une carte d’accès au pont du vaisseau. Cette clé vous permettra de déverrouiller l’avant du navire qui contient du butin de haut niveau.

Une arme unique en son genre

Voici le Bocek (prononcé bow-check). Cet arc à poulies demandera à son utilisateur un contrôle et une précision hors pair. Tirez la corde pendant un court moment pour profiter de la puissance maximum de cette arme difficile à maîtriser.

Le Bocek utilise un nouveau type de munitions: les flèches. Elles sont plus rares que les autres munitions, mais une fois tirée, une flèche reste plantée dans l’objet où s’est arrêté sa course et peut être récupérée. L’arc peut être modifié d’une visée (1x à 3x) et de deux types de hop-up qui peuvent être équipés simultanément!

Dites bonjour au kit de départ

Révolu est le temps ou vous deviez courir après une armure blanche dès l’atterrissage. Vous commencerez maintenant la partie équipé d’une armure, d’un casque et d’un bouclier de K.O. de niveau 1. Vous disposerez également de 2 seringues et 2 cellules. Les casques et les boucliers de K.O. niveau 1 ne feront plus partie du bassin d’items récupérables et les armures blanches se trouverons moins fréquemment.

Exprimez-vous avec les nouvelles émoticônes

Chaque légende possèdera une gamme d’émoticônes propres à elle. Vous aurez accès à l’une d’entre elles gratuitement (une par légende) et le reste devra être soit obtenu dans un pack Apex, soit fabriqué à l’aide des matières premières.

Bien sûr, Respawn a pensé à tout. Puisque ces émoticônes vous permettent de voir votre personnage à la troisième personne de façon momentanée, les développeurs ont mis sur pied un mécanisme d’anti-peek. Il ne vous sera pas possible de voir ce qui se passe de l’autre côté du coin d’un bâtiment à l’aide des émoticônes.

Un nouveau mode de jeu permanent

La cerise sur le sundae de cette mise à jour: le mode arènes! Si vous avez envie de vous mesurer à d’autres légendes dans un mode de jeu 3v3 sans l’interruption d’une troisième escouade qui vient ruiner votre stratégie, ceci est pour vous.

Les règles sont simples. Éliminez vos ennemies pour gagner la manche. Gagnez 3 manches et vous gagnez la partie. Mais attention, vous devez avoir un écart d’au moins 2 manches pour pouvoir remporter la victoire. Si l’équipe adverse vous rattrape, la partie tombe en prolongation. Si les équipes arrivent à une égalité de 4-4, la partie tombe en mode «mort subite». L’escouade qui remporte la neuvième manche sera couronnée vainqueur.

Avant chaque manche, vous aurez la possibilité de dépenser des matériaux obtenus au cours de la partie afin de personnaliser votre arsenal. Vous perdrez vos armes à la fin d’une manche et elles devront être achetées de nouveau. Les habilités de vos légendes possèderont un nombre d’usages limités, vous devrez donc vous en servir judicieusement. Il vous sera possible d’acheter des usages supplémentaires dans le magasin d’avant manche et toutes les charges non utilisées seront portées à la manche suivante.

Les parties auront lieu dans une des 5 cartes d’arène disponibles au lancement du mode de jeu. Ces champs de bataille spécialement conçus pour un combat rapproché n’iront pas sans vous rappeler des environnements familiers. Deux cartes feront partie du bassin permanent: Party Crasher et Phase Runner.

Party Crasher est une carte inspirée d’un chic quartier d’Olympus où on y retrouve également le vaisseau Mirage Voyage écrasé. Cette carte offre autant des possibilités de combat rapproché que des opportunités de longue distance.

Phase Runner s’inspire en partie d’Olympus puisqu’on y retrouve l’iconique module de phase sous sa forme expérimentale, mais aussi du verdoyant décor du Bout du Monde. Cette carte offre beaucoup de couvert et il sera à vous de décider si vous préférez une approche lente et prudente ou rapide et agressive.

Trois autres cartes seront disponibles: l’artillerie du Canyon des Rois, la station thermique du Bout du Monde et les jardins dorés d’Olympus. Elles feront partie d’une rotation toutes les 2 semaines. D’autres environnements s’ajouteront possiblement au cours de la saison.

Plus ça change, moins c’est pareil…

Évidemment, une mise à jour d’une telle envergure ne vient pas sans son lot d’ajustements et de changements à la fameuse META. Certains sont mineurs, mais d’autres méritent qu’on en fasse mention.

Les légendes à «profile bas» n’existent plus! Eh non. Wraith, Lifeline et Wattson ne bénéficieront plus d’un avantage dû à leur petitesse.

Lifeline revue de A à Z. D.O.C. ne déploiera plus de bouclier lorsqu’il réanimera un coéquipier abattu, mais il aura maintenant la capacité d’en relever 2 à la fois. La réanimation pourra être annulée par Lifeline si la situation devient un peu trop dangereuse et qu’il valait mieux que ses alliés se protègent avec leur bouclier de K.O. Les colis de soutien garantiront, dans la mesure du possible, une amélioration soit d’armure, d’accessoire pour les armes ou autre (sac à dos, bouclier de K.O.) pour un des membres de l’équipe.

Loba s’est magasiné un nouveau bracelet. Soyons réalistes, Loba n’était pas votre premier choix de légende à moins d’avoir un défi spécifique à faire avec elle. Normal, puisque son bracelet était franchement inefficace dans la majorité des situations. Des ajustements ont été faits et le Monte-en-l’air de Loba ne cause plus de ralentissement à l’atterrissage. Vous pourrez également courir et glisser pendant le déploiement du bracelet.

Fini la fumée transparente! Après la dernière optimisation des particules de fumée de Bangalore, il était possible de voir au travers comme un vulgaire nuage de poussière. La fumée devrait maintenant être aussi opaque qu’avant.

Une nouvelle catégorie d’armes fait son apparition. Avec l’arrivée du Bocek, l’équipe de développement ajoute la catégorie «Tireur d’élite» aux types d’armes disponibles. Elle inclura le G7 Scout, le 30-30, le Triple Take et bien sûr, le Bocek. Les armes de cette catégorie bénéficieront d’un bonus à la vitesse de marche lorsque le joueur regarde à travers sa visée comparativement à la classe «Sniper».

Le peacekeeper de retour dans le bassin régulier. Il change de place avec le Triple Take dans les colis de ravitaillement. Dans le même élan, le bassin d’armes tout équipées change également. Les variantes dorées seront maintenant le Wingman, le Bocek, le R99, le Hemlock et le Sentinel.

Mozambique ici! Qu’on aime ou pas, il est là pour rester. Et tant qu’à rester, aussi bien le rendre efficace. On ajoute 2 balles de plus au chargeur et une propagation plus concentrée des granules, mais le Hop-up Hammerpoint disparait. On est loin du Mozambique du poisson d’avril, mais il y a de l’amélioration.

Mettez-vous au défi. Avec la venue du mode arènes, il est normal que des défis spécifiques à ce nouveau mode de jeu fassent aussi leur apparition. Vous aurez au menu des défis pour les 2 modes de jeu disponibles et il vous sera possible d’échanger un défi par jour gratuitement. Lors de l’échange, vous pourrez décider si vous désirez un défi pour le Battle Royale ou pour le mode arènes.

Bien entendu, ceci ne représente pas l’entièreté de tous les changements qui se produiront le 4 mai prochain. Si vous désirez lire les notes de mise à jour complètes, vous pouvez le faire en visitant ce lien. Toutes les images utilisées pour cet article sont la propriété de Respawn entertainment.

Bande-annonce de la Saison 9 disponible sur la chaîne Youtube d’Apex Legends

Un texte de Karlène Gatien de Jeux.ca