Game Builder Garage : apprenez à créer des jeux avec Nintendo

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir créer votre propre jeu vidéo? Ce rêve peut devenir réalité grâce au logiciel Game Builder Garage, disponible exclusivement sur console Switch à partir du 11 juin prochain.

Avec ce nouveau logiciel, enfants, parents, tout le monde peut s’amuser à apprendre à créer et à partager ses propres jeux vidéo. En connectant des créatures colorées appelées Nodons, tout le monde peut avoir du plaisir à apprendre à créer son propre jeu grâce à des leçons amusantes et guidées qui couvrent les bases de la programmation de jeux visuels, et ce sans aucune expérience préalable! Pour avoir une idée de ce à quoi ressemblent les Nodons et comment ils fonctionnent dans le jeu, ainsi que pour avoir un avant-goût des types de jeux que vous pouvez créer, regardez la bande-annonce de Game Builder Garage ici (disponible en anglais seulement).

Les Nodons sont des créatures avec beaucoup de personnalité et qui sont utilisées pour vous aider à créer vos jeux à partir de rien. Il existe des dizaines de Nodons dans Game Builder Garage, chacun avec une fonction unique, et vous pouvez apprendre à créer des jeux simplement en les connectant de différentes manières. Par exemple, vous pouvez créer et déplacer un personnage ressemblant à un être humain à l’aide du stick analogique tout simplement en connectant deux Nodons différents! Ainsi, vous apprendrez les bases de la programmation de jeux de manière amusante et intuitive. Vous pourrez également créer une grande variété de types de jeux vidéo, qu’il s’agisse de jeux de plates-formes à défilement horizontal, de jeux de courses, ou de batailles cosmiques!

« Pour ceux et celles ayant toujours voulu créer leurs propres jeux vidéo, Game Builder Garage est le point de départ idéal », a déclaré Dom Gross, le Directeur général de Nintendo du Canada. « Grâce à des leçons guidées et aux personnages Nodons mémorables, Game Builder Garage contribue à rendre la création de jeux vidéo toute aussi amusante que d’y jouer! »

Lorsque vous allez démarrer pour la première fois Game Builder Garage, vous pourrez démarrer avec le mode Leçon. À partir de là, vous rencontrerez les Nodons, ces créatures colorées et excentriques que vous utiliserez pour apprendre les concepts de base de la programmation visuelle, et ce grâce à quelques leçons interactives étape par étape que vous pourrez suivre à votre rythme. Ces leçons sont conçues pour être amusantes, engageantes et parfaites pour les personnes de tous les niveaux d’expérience, avec des points de contrôle entre les deux pour que les joueurs puissent tester leurs connaissances et résoudre de petites énigmes ou des tâches.

En mode Programmation libre, vous pourrez donner vie à vos propres idées de jeu en mettant à l’épreuve toutes les compétences acquises grâce aux leçons. En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez basculer entre l’écran de programmation et l’écran de jeu afin de tester rapidement votre création et voir comment tout se déroule.

Si vous cherchez un peu d’inspiration, vous pouvez échanger et télécharger des jeux avec vos amis et votre famille sur Internet ou via une connexion sans fil locale.* Il s’agit d’un excellent moyen pour non seulement montrer certaines de vos propres créations, mais aussi pour découvrir les jeux créés par d’autres joueurs. Il est même possible de passer en mode Programmation libre pour jeter un coup d’œil à la programmation des jeux créés par d’autres joueurs et en faire l’étude pour apprendre quelques trucs!

Bien que Game Builder Garage puisse fonctionner avec une manette Joy-Con, une manette Nintendo Switch Pro Controller, ou les commandes de la console Nintendo Switch Lite**, vous pouvez également créer des jeux à l’aide d’une souris compatible qui se branche dans le port USB de la station d’accueil Nintendo Switch. Cette option peut être plus facile pour les gens qui aiment la sensation d’une souris lorsqu’ils naviguent dans le logiciel.

Game Builder Garage sera disponible en magasin et dans le Nintendo eShop dès le 11 juin au prix de détail suggéré de 39,99 $. Pour en savoir plus, visitez le https://nintendo.com/games/detail/game-builder-garage-switch.

La Nintendo Switch offre une fonction de contrôle parental qui permet aux adultes de gérer le contenu accessible par leurs enfants. Pour davantage d’informations sur ses autres fonctionnalités, visitez le https://www.nintendo.com/fr_CA/switch/.

* Les fonctions en ligne nécessitent un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo. Pas offert dans tous les pays. Une connexion Internet est nécessaire pour accéder aux fonctions en ligne. Des termes s’appliquent. https://www.nintendo.com/fr_CA/switch/online-service/

** La compatibilité des logiciels et l’expérience de jeu peuvent être différentes sur la console Nintendo Switch Lite. Des accessoires supplémentaires (vendus séparément) peuvent être nécessaires. Consultez support.nintendo.com/switch/play pour plus d’informations.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca