Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread annoncé

MY.GAMES et le studio Allods Team Arcade ont annoncé le développement de Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread.

Ce jeu de plateformes et d’action 2D en solo sera distribué « bientôt » en 2021 sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One et Xbox Series.

De son descriptif officiel, Blast Brigade s’inspire des films popcorn des années 80, mais aussi de plusieurs jeux de type run ‘n gun. Ses créateurs ont aussi précisé leur intention d’ajouter un élément important d’exploration à la metroidvania.

Au cours d’une partie, quatre héros aux habiletés uniques pourront être incarnés :

The American Jeff (J. Jefferson) : utilise un lance-grenades

Soviet KGB Agent Alexandra « Shura » Voron : utilise un grappin et un fusil de sniper

The Scotsman Gavin Henry Gale, « Galahad » : utilise son corps de cyborg en combat

Holy Sentinel Vartaxaklahun « Vortex » Paqarnusta : utilise des chakrams

À propos du jeu

Le Dr Cread est farouchement déterminé à déployer son armée de robots pour conquérir le monde. Seule une équipe de super-espions casse-cou peut se mettre en travers du chemin de ce génie du mal !

Mettez tout en œuvre pour éviter l’apocalypse dans Blast Brigade, une aventure-action 2D aux couleurs chatoyantes. Inspiré des films d’action des années 80, ce titre mêle et entremêle avec brio une exploration résolument metroidvaniaesque et le maelström de destruction propre aux jeux de tir/plateforme. Formez une équipe de personnages jouables charismatiques, améliorez vos guns, partez à la découverte des lieux magnifiques d’un paradis gangrené et empêchez un savant fou de détruire le monde!

Formez votre brigade

Formez une équipe de quatre super-espions et passez de l’un à l’autre à la volée pour utiliser leurs capacités uniques et progresser au sein du jeu. Leurs personnalités exceptionnelles ne manqueront pas de mettre en valeur leurs charmes… et les dangers qui ont la fâcheuse tendance de les suivre à la trace.

Atomisez des boss en tout genre

Préparez-vous à faire face des boss tout aussi divers que variés…qui ne se gêneront pas pour vous tester et vous appâter! Affrontez des monstres hybrides, des robots géants et des hordes de sbires maléfiques, tous créés dans le seul et unique but de vous faire mordre la poussière (selon l’opinion experte du Dr Cread).

Utilisez des bonus intelligemment

Exploitez judicieusement un système de bonus comme si votre vie en dépendait (parce que oui, votre vie en dépend). Au programme : un lance-grenade, un grappin, un téléporteur au chakram et bien d’autres outils seront à votre disposition. Pour tirer votre épingle du jeu, il faudra jouer des coudes, mais également faire surchauffer vos neurones!

Explorez un paradis

Partez à la découverte d’une île paradisiaque grouillant de monstruosités engendrées par les innombrables expériences contre nature du savant dégénéré. Qui a dit qu’on ne pouvait faire bronzette et profiter d’une vue pittoresque tout en repoussant des hordes d’ennemis sanguinaires?

Laissez-vous captiver par l’intrigue

Faites toute la lumière sur le complot du Dr Cread et découvrez ses plans machiavéliques visant à asservir le monde et à le robotiser. Formez une brigade, combinez les capacités de ses membres et envoyez ce malfrat derrière les barreaux…ou échouez misérablement et devenez de la chair à pâté pour robot. Oh, attendez, ça mange, les robots?

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca