Baldur’s Gate: Dark Alliance de retour sur PC, PS4 et Xbox One

Après plus de 15 ans d’absence, Baldur’s Gate: Dark Alliance sera de retour dès demain sur PlayStation 4 et Xbox One. Des versions PC et mobile seront distribuées plus tard cette année.

Le classique Diablo-like sorti à l’origine sur PlayStation 2 en 2001 avait séduit de nombreux fans du genre RPG d’action. Avec un Baldur’s Gate 3 à l’horizon développé par Larian, renouer avec la nostalgie d’une telle série n’est pas une mauvaise chose en soi.

Le seul bémol, c’est que Interplay Entertainment et Black Isle Studios ne semblent pas avoir profité de l’occasion pour ajouter quoi que ce soit dans Baldur’s Gate: Dark Alliance. Malgré une résolution 4K, les graphismes n’ont plus la cote. De plus, aucun mode coopératif en ligne n’a été intégré, ce qui aurait pu justifier le prix suggéré de plus de 30 $.

L’autre surprise concernant cette annonce : Black Isle Studios. À moins d’une erreur dans le communiqué, ce studio avait mis la clé sous la porte en 2016 après avoir liquidé ses actifs. On peut donc se demander qui a réellement travaillé sur ce remaster annoncé sans cérémonie.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca