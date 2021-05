Gabe Newell laisse présager plus de jeux Steam sur consoles

Le président de Valve, Gabe Newell, a attiré l’attention aujourd’hui alors qu’il était de passage dans une école de Nouvelle-Zélande.

Questionné à savoir si Steam ajouterait de nouveaux jeux sur consoles dans un futur proche ou si le service s’en tiendrait au PC, voici ce que le dirigeant avait à dire : « Vous…euh…en aurez une meilleure idée d’ici la fin de l’année ».

Une réponse aussi vague ouvre la porte à plusieurs possibilités. Gabe Newell faisait-il allusion à la plateforme Steam ou aux jeux créés par son studio Valve? Dans ce dernier cas de figure, il faut reculer de près de 10 ans (2012) pour se rappeler Counter-Strike: Global Offensive sur PlayStation 3 et Xbox 360. Le meilleur coup du studio en matière de portages est assurément The Orange Box sorti en 2007, qui regroupait les classiques Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, Portal et Team Fortress 2.

L’autre possibilité, c’est que le vétéran homme d’affaires répondait directement à la question et que la plateforme Steam pourrait élargir ses horizons. Ce qui est un peu moins probable, car Steam offre déjà la fonctionnalité Big Picture pour diffuser sur nos écrans. Toutefois, en creusant un peu, on se rend compte que Phil Spencer (président de Xbox) et Gabe Newell se sont rencontrés à de multiples reprises au cours des dernières semaines. Comme il n’y a pas de fumée sans feu, sommes-nous à la veille d’une alliance entre le service Game Pass et Steam?

Dans tous les cas, nous aurons sans doute réponse à nos questions d’ici un mois avec la tenue du salon E3 2021 en mode virtuel.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca