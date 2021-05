Layers of Fear 2 ajoute une couche de peur sur Switch en mai

Le jeu d’horreur Layers of Fear 2 développé par le studio polonais Bloober Team sera distribué sur Switch à compter du 20 mai.

Offert sur PC (Steam), PlayStation 4 et Xbox One depuis 2019, ce portage tardif vous invite à jouer le rôle principal d’un curieux film d’horreur. Guidé par un réalisateur fou, vous tenterez de comprendre quel est votre véritable rôle dans cette histoire et pourquoi vous en êtes venu à participer à cette expérience glauque.

Depuis sa création en 2008, Bloober Team a créé plusieurs licences originales dans le genre horreur. Observer est un exemple, mais les plus connues demeurent Layers of Fear et le récent The Medium avec ses airs de Silent Hill. Les développeurs apprécient particulièrement jouer avec nos attentes et créer des ambiances sinistres. L’aspect psychologique est une constante dans leurs projets, plutôt que de l’horreur plus viscérale à la Resident Evil.

Layers of Fear 2 avait essuyé de nombreuses critiques négatives. OpenCritic affiche une pauvre moyenne de 45 %. On lui reproche notamment de s’apparenter à un DLC glorifié, de recycler ses idées et de présenter un scénario confus.

À propos du jeu

Toutes les caméras sont braquées sur vous, au centre de la scène. Pas sur votre personnage. Car le personnage, c’est vous. Le rôle que vous jouez vous colle à la peau. Il a été écrit sur mesure. Seul le silence vous accueille. Aucun réalisateur pour vous aboyer des ordres. Aucune injonction à incarner une autre version de vous-même. La fièvre du jeu vous emplit le cœur, mais les pages du script sont complètement vierges.

Votre passé a façonné le personnage que vous êtes et vous a donné les outils nécessaires à l’exercice de votre art. Ce même passé a creusé de profondes cicatrices. Pas sur la chair, que vous donnez à voir au reste du monde, mais en un endroit si enfoui en vous qu’il en a perdu toute forme. Vous refoulez ces souvenirs, mais laissez vos expériences vous dicter qui, ou ce que vous devez incarner.

Tandis que vous vous tenez en silence sous la lumière du projecteur, l’obscurité vous entoure. Le seul son que vous percevez au-delà du battement de votre cœur est celui, lointain, des vagues qui viennent s’écraser contre la coque ainsi que celui des caméras pointées sur vous, cherchant à capturer cet instant pour l’éternité.

Au loin, une voix s’élève, grave et impérieuse. Joue.

Quel rôle choisirez-vous?

Une histoire qui se dévoile au fil de l’exploration – À vous d’explorer le monde qui vous entoure. Découvrez votre passé, et la raison pour laquelle c’est vous qui tenez le rôle principal de ce film.

De l’horreur psychologique – Est-ce une scène du film, ou est-ce… un souvenir? Chacun de vos choix peut changer votre monde. À vous de décider ce qui est réel.

Bienvenue à bord – Votre descente dans les entrailles du navire qui sert de décor au film vous plongera dans la stupéfaction avant de vous noyer dans la terreur.

Une bande originale sombre et classique – Musique composée par Arkadiusz Reikowski, dirigée par George Strezov et interprétée par le Sofia Session Orchestra.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca