Ubisoft Montréal présente ses deux nouvelles vice-présidentes

Ubisoft est heureuse d’annoncer la nomination de Catherine Lemyre et Leslie Quinton aux postes de vice-présidente talents et vice-présidente des communications de son studio d’Ubisoft Montréal. Ces deux nouvelles désignations s’inscrivent dans un plan plus large annoncé en juillet dernier, où Ubisoft s’était engagé à revoir la structure de direction du studio de Montréal avec pour objectif d’appuyer la stratégie de croissance de l’entreprise et d’insuffler une vision plus diversifiée.

« Nous sommes privilégiés d’ajouter dans nos rangs deux dirigeantes talentueuses et hautement respectées dans leurs domaines respectifs, qui sauront apporter leurs nouvelles perspectives afin de soutenir les visions de développement de l’entreprise et d’assurer un futur plus inclusif à Ubisoft Montréal. Avec l’arrivée de Catherine Lemyre et Leslie Quinton, de nouvelles voix fortes s’ajoutent aux orientations et objectifs pris pour notre studio. », a déclaré Christophe Derennes, directeur général à Ubisoft Montréal.

En tant que vice-présidente talents, Catherine Lemyre a pour mandat de mettre en place les moyens afin d’élaborer une vision de gestion des talents en lien avec les orientations et les décisions stratégiques du studio en plus de piloter une stratégie qui favorisera le développement et l’épanouissement des employé-es, la santé de l’organisation, la performance et la pérennité du studio.

De son côté, la nouvelle vice-présidente des communications, Leslie Quinton, a été mandatée afin d’élaborer les stratégies de communication internes et externes qui guident et font vivre la culture du studio, la responsabilité sociale de l’entreprise, la marque employeur, ainsi que les communications stratégiques de l’organisation.

Fondé en 1997, Ubisoft Montréal est devenu un pionnier de l’écosystème de jeu vidéo au Québec, contribuant à la reconnaissance de la province comme centre d’expertise mondial. Avec plus de 4000 employé-es, il est aujourd’hui le plus grand studio de développement de jeu vidéo au monde, à la tête de la création de marques de renommée internationale telles qu’Assassin’s Creed, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Far Cry, Watch Dogs et For Honor.

Un texte de Michael Bertiaux de Jeux.ca